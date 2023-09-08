Соперник потролил Фьюри из-за лишнего веса во время дуэли взглядов

Видео выложил журналист Майкл Бенсон в Twitter.

Фьюри и Нганну впервые встретились перед сражением 7 сентября в Лондоне. Они провели традиционную дуэль взглядов, во время которой французский боец указал британцу на его большой живот. Фьюри, за полтора месяца до поединка находится не в лучшей форме, ответил шутками.

Что известно о бое Фьюри – Нганну

10-раундовое сражение между французом и британцем по правилам бокса состоится 28 октября в Саудовской Аравии. На кону не будет стоять ни один титул.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по боксу в сверхтяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Фрэнсис Нганну – бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в сверхтяжелом весе. Пока француз камерунского происхождения перешел в PFL (Лигу профессиональных бойцов).