Соперник потролил Фьюри из-за лишнего веса во время дуэли взглядов
Британский боксер Тайсон Фьюри и французский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну провели первую дуэль взглядов перед поединком
Видео выложил журналист Майкл Бенсон в Twitter.
Фьюри и Нганну впервые встретились перед сражением 7 сентября в Лондоне. Они провели традиционную дуэль взглядов, во время которой французский боец указал британцу на его большой живот. Фьюри, за полтора месяца до поединка находится не в лучшей форме, ответил шутками.
Что известно о бое Фьюри – Нганну
10-раундовое сражение между французом и британцем по правилам бокса состоится 28 октября в Саудовской Аравии. На кону не будет стоять ни один титул.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по боксу в сверхтяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Фрэнсис Нганну – бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в сверхтяжелом весе. Пока француз камерунского происхождения перешел в PFL (Лигу профессиональных бойцов).
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