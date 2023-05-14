Соперник Эрдогана Киличдароглу: "Мы впереди"
Лидер турецкой оппозиции Кемаль Киличдароглу прокомментировал первые итоги голосования на прошедших в Турции в воскресенье парламентских и президентских выборах 14 мая 2023 года
У себя в твиттере он обнародовал сообщение только с одним словом.
"Öndeyiz", - написал Киличдароглу, что в переводе означает: "Мы впереди".
Это твит Кемаль Киличдароглу просмотрели уже более 17 млн человек.
- Кроме него фаворитом избирательной гонки является действующий турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган.
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