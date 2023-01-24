"Соответствующие шаги будут и дальше": Зеленский об очередных кадровых перестановках и важном решении СНБО
Сегодня общество увидело очередные кадровые решения, принятые. Я подчеркну это слово: дежурные. Соответствующие шаги будут и дальше. Каждый из них общество увидит и, я уверен, поддержит
Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины.
"Любая внутренняя проблематика, которая мешает государству крепнуть, убирается и будет убираться. Это справедливо, это нужно для нашей защиты, и это помогает нашему сближению с европейскими институциями", - отметил Владимир Зеленский.
Также он рассказал о важном решении СНБО:
"Нам нужно крепкое государство, и Украина будет именно такой. И сегодня своим указом я ввел в действие еще одно решение СНБО. Детали – впоследствии".
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