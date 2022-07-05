Соответствующие нормы законодательства Украины действуют давно. В Генштабе еще раз разъяснили приказ о выезде за пределы областей военнообязанных
Потребность отдельного приказа возникла в связи с возвращением большого количества мужчин к себе домой
Об этом говорится на официальной странице Генштаба ВСУ в Facebook.
Представитель Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины полковник Александр Хлись в эфире национального телемарафона заявил: "Если в пределах области — не надо. Если в пределах города Киева и Киевской области — тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть в руководителя ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение.
Кроме того, он напомнил, что соответствующие нормы законодательства Украины действуют давно и в связи с возвращением большого количества мужчин в свои дома возникла необходимость актуализации учетных данных военнообязанных для понимания возможностей мобилизационного ресурса.
Также полковник Александр Хлысь проинформировал об использовании приложения Дия для военного учета в будущем.
- Утром 5 июля появилась информация от Генштаба, что призывникам и военнообязанным ограничат выезд с места жительства без соответствующего разрешения.
- Впоследствии Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что "никаких указаний на препятствование перемещению людей не было".
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