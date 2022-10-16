Соотношение потерь Украины и России составляет 1 к 6.5, - Минобороны
Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что соотношение потерь Украины и России составляет 1 к 6.5
Об этом она пишет в своем facebook, со ссылкой на Командующего ОК "Юг" Андрея Ковальчука.
Маляр рассказывает, что критический предел соотношения потерь - 1 к 8, после чего армия противника начнет психологически "сыпаться".
"Андрей Трофимович рассказал интересные факты о деморализации подразделений врага и их возрастающих потерях на Юге. Соотношение потерь примерно 1 к 6.5. По его словам, критическая граница соотношения - 1 к 8, после которой армия противника будет психологически сыпаться, - пишет замминистра.
Она также отметила, что оккупанты в достаточно сложной ситуации на Юге, но еще рано расслабляться.
"Нужно собрать всю нашу силу и выдавливать российскую армию с нашей земли", - сказала Анна Маляр.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что Россия потеряла возможность перебрасывать вооружение и технику через Крымский мост.
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