Об этом пишет Krknews.pl .

По словам городского совета, Роджер Уотерс, как и любой, кто "публично восхваляет, поддерживает или иным образом поддерживает кремлевский режим", будет рассматриваться в Кракове как персона нон грата.

"Учитывая преступное нападение России на Украину, а также новые военные преступления, совершенные российскими солдатами, советники Королевской Столицы Кракова выражают возмущение тезисами и заявлениями г-на Роджера Уотерса по поводу российского вторжения в Украину", - говорится в резолюции, принятой 28 сентября 2022 года.

За данное решение проголосовали 40 депутатов. Никто из них не был против и не удерживался.

Отмечается, что толчком к принятию резолюции стали концерты Уотерса, анонсированные весной 2023 года в Польше. Когда была объявлена продажа билетов на два выступления Роджера Уотерса, член совета Дружеского Кракова Лукаш Вантух инициировал акцию, направленную на отмену концертов.

5 сентября соучредитель Pink Floyd Роджер Уотерс написал Елене Зеленский письмо, в котором призвал к "прекращению бойни" в Украине. Он критиковал Запад за предоставление Украине оружия, а также призвал остановить "гражданскую войну на Востоке" и признать "автономию" Донецкой и Луганской областей.

В ответ Зеленская сказала, что Россия вторглась на территорию Украины, уничтожает города и убивает мирных жителей. Также она отметила, что Уотерсу нужно просить мира у другой страны.

Позже в Польше отменили концерты Уотерса из-за его выражения.

Впоследствии Уотерс написал открытое письмо Владимиру Путину, где оправдывал военные преступления России в Украине. В письме он также выступал против распространения войны на другие страны Европы.