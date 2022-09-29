Сооснователя Pink Floyd Уотерса в Кракове признали персоной нон решетки из-за его поддержки кремлевского режима
Городской совет Кракова признал сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса нежелательной персоной в городе из-за его прокремлевской позиции
Об этом пишет Krknews.pl .
По словам городского совета, Роджер Уотерс, как и любой, кто "публично восхваляет, поддерживает или иным образом поддерживает кремлевский режим", будет рассматриваться в Кракове как персона нон грата.
"Учитывая преступное нападение России на Украину, а также новые военные преступления, совершенные российскими солдатами, советники Королевской Столицы Кракова выражают возмущение тезисами и заявлениями г-на Роджера Уотерса по поводу российского вторжения в Украину", - говорится в резолюции, принятой 28 сентября 2022 года.
За данное решение проголосовали 40 депутатов. Никто из них не был против и не удерживался.
Отмечается, что толчком к принятию резолюции стали концерты Уотерса, анонсированные весной 2023 года в Польше. Когда была объявлена продажа билетов на два выступления Роджера Уотерса, член совета Дружеского Кракова Лукаш Вантух инициировал акцию, направленную на отмену концертов.
- 5 сентября соучредитель Pink Floyd Роджер Уотерс написал Елене Зеленский письмо, в котором призвал к "прекращению бойни" в Украине. Он критиковал Запад за предоставление Украине оружия, а также призвал остановить "гражданскую войну на Востоке" и признать "автономию" Донецкой и Луганской областей.
- В ответ Зеленская сказала, что Россия вторглась на территорию Украины, уничтожает города и убивает мирных жителей. Также она отметила, что Уотерсу нужно просить мира у другой страны.
- Позже в Польше отменили концерты Уотерса из-за его выражения.
- Впоследствии Уотерс написал открытое письмо Владимиру Путину, где оправдывал военные преступления России в Украине. В письме он также выступал против распространения войны на другие страны Европы.
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