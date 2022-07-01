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Главная война с Россией Сооснователь "Монобанка" Владимир Яценко: За счёт новых технологий производства беспилотников мы можем превзойти агрессора в количестве и качестве в течение года

Сооснователь "Монобанка" Владимир Яценко: За счёт новых технологий производства беспилотников мы можем превзойти агрессора в количестве и качестве в течение года

1 июля, 2022 пятница
18:58
война с Россией

Группа украинских инженеров из Днепра разработала беспилотник с разными модификациями для преодоления вражеской ПВО и более эффективного выполнения боевых задач

Об этом в интервью "Фокусу" рассказал инициатор проекта, один из основателей "Монобанка" Владимир Яценко.

"Мы создали универсальный фрейм, который модифицируется для нужной боевой задачи в течение часа – от тактической (разведчик или ударный дрон) до оперативной (работа на больших расстояниях от линии фронта с тем же функционалом).  Мы для себя поставили задачу сделать очень дешевый и очень эффективный БПЛА, специально приспособленный для решения боевых задач. Есть такой показатель как вероятность преодоления РЭБ и ПВО противника. По расчетам он у нас один из лучших за счёт применения новых технологий, а его дешевизна нивелирует ущерб от его потери при выполнении боевой задачи. У нас был случай, когда один из беспилотников, который мы передали ВСУ, оккупанты 10 дней не моги сбить средствами ПВО. Чтобы его уничтожить они использовали ракету БУК. Представьте себе, простая, практически базовая модель беспилотника, которая стоила не больше 5 000 долларов, заставила врага потратить ракету ценою в 200 000 долларов", - рассказал Владимир Яценко. 

Он подчеркнул, что за счёт новых технологий производства Украина может превзойти агрессора в количестве и качестве беспилотников в течение года.

"Скажу так, и это не какое-то допущение, мы можем в течение года достичь паритета с агрессором в этом вопросе. На сегодня это даже не вопрос финансов. У меня очень много запросов на продажу, но я для себя принял решение, что мы не продаём, а передаём наши аппараты в правильные подразделения где они, будут использоваться максимально эффективно. Главная задача, которую я решаю организационно – логистическая. Закупка комплектующих для производства 300 аппаратов напрягает даже китайцев. Могу сказать, что мы сейчас закупаем комплектующие партиями не менее чем для 100 аппаратов", - отметил Владимир Яценко.

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