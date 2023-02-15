Сооружение возле Десятинной церкви: Суд постановил снести храм-маф
Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск Национального музея истории Украины относительно здания на территории музея
Об этом сообщает журналистка Эспрессо Татьяна Литвинова с заседания суда.
Речь идет о часовне, которую УПЦ МП называет мужским монастырем Десятинного Рождества Пресвятой Богородицы.
Суд постановил устранить препятствия пользования земельным участком и освободить самовольно занятый участок путем сноса на средства религиозной общины.
- Ранее сообщалось, что разрешение на строительство часовни возле Десятинной церкви предоставил общине УПЦ МП в 2004 году глава НМИУ Сергей Чайковский. В 2012 году община получила право собственности на здание, в то же время земля осталась во владении музея. В 2021 году музей подал иск с требованием снести храм на его территории.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.41
Покупка 39.41Продажа 40.06
-
EUR
Покупка 41.76Продажа 42.57
- Актуальное
- Важное