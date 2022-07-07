Об этом информируют на сайте прокуратуры Херсонской области .

Прокуратура заочно сообщила о подозрении в жестоком обращении с мирными жителями и других нарушениях законов и обычаев войны "гауляйтеру" Новой Каховки.

"Руководителя городской военно-гражданской администрации" считают причастным к похищению журналиста Херсонской областной газеты "Новый день" Олега Батурина.

Известно, что предатель по сговору с псевдосоветником главы "ДНР", руководящий вооруженным формированием на территории Каховского района, 12 марта похитил и в течение 8 дней удерживал и пытал журналиста в помещении захваченного райотдела полиции. Мужчину там приковали наручниками к батарее, допрашивали, угрожали и избивали.

Общественное информирует, что "гауляйтером" Новой Каховки Владимир Леонтьев.

10 июня псевдосоветнику главы "ДНР" уже сообщили о подозрении в жестоком обращении с мирными жителями временно оккупированных территории Херсонщины и нарушениях законов войны. Известно, что по приказу злоумышленника похитили и издевались над журналистом газеты "Новый день".

В Херсонской области захватчик расстрелял безоружных супругов в их собственном дворе.

СБУ разоблачила в коллаборационизме бывшего народного депутата Украины, еще заслуженного юриста, и депутата Херсонского горсовета от ОПЗЖ. Предатели сотрудничали с российскими оккупантами, "сдавали" патриотов, сотрудничали с ФСБ и даже создали в Херсоне псевдо-военно-гражданскую администрацию. Злоумышленникам доложено о подозрении.

Дмитрий Кулеба призвал к новым санкциям против России, если она проведет в Херсонской области псевдо референдум по образованию "ХНР".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb