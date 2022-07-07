Сообщнику псевдосоветника главы "ДНР" в Новой Каховке сообщили о подозрении за похищение журналиста
"Руководителю Новокаховской ВГА" сообщили о подозрении за похищение журналиста газеты "Новый день" и возглавление незаконной организации
Об этом информируют на сайте прокуратуры Херсонской области .
Прокуратура заочно сообщила о подозрении в жестоком обращении с мирными жителями и других нарушениях законов и обычаев войны "гауляйтеру" Новой Каховки.
"Руководителя городской военно-гражданской администрации" считают причастным к похищению журналиста Херсонской областной газеты "Новый день" Олега Батурина.
Известно, что предатель по сговору с псевдосоветником главы "ДНР", руководящий вооруженным формированием на территории Каховского района, 12 марта похитил и в течение 8 дней удерживал и пытал журналиста в помещении захваченного райотдела полиции. Мужчину там приковали наручниками к батарее, допрашивали, угрожали и избивали.
Общественное информирует, что "гауляйтером" Новой Каховки Владимир Леонтьев.
- 10 июня псевдосоветнику главы "ДНР" уже сообщили о подозрении в жестоком обращении с мирными жителями временно оккупированных территории Херсонщины и нарушениях законов войны. Известно, что по приказу злоумышленника похитили и издевались над журналистом газеты "Новый день".
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