Сообщники преступления: стало известно, какие страны направили наблюдателей на фейковый референдум
Представители России, Белоруссии, Сирии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Того и ЮАР стали наблюдателями псевдореферендума на Донбассе, Запорожье и Херсонщине
Об этом сообщает официальный сайт Минреинтеграции временно оккупированных территорий.
"Оккупационные российские власти в эти дни предпринимают незаурядные попытки любой ценой провести на временно оккупированных территориях свои псевдореферендумы. И настаивают на том, что они будут прозрачными и легитимными. Для этого даже позвала иностранных наблюдателей. Минреинтеграции и всем заинтересованным ведомствам. правоохранительным органам уже известны их имена. Это представители самой России, а также Беларуси, Сирии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Того, ЮАР", - пишут в Министерстве.
Минреинтеграции призвало правоохранительные органы расследовать легитимность въезда, пребывания и осуществления какой-либо деятельности так называемых иностранных наблюдателей на временно оккупированных украинских территориях.
"Обращаемся к иностранцам: все, кто решится потакать преступникам, сами становятся преступниками! Избежать ответственности не удастся!", - подчеркивают в Минреинтеграции временно оккупированных территорий.
- 24 сентября президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон осуждает псевдореферендумы и никогда не признает аннексию украинских территорий Россией
- Также представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что Анкара не будет признавать результаты псевдореферендумов о присоединении Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей к России
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.9
Покупка 40.9Продажа 41.86
-
EUR
Покупка 39.99Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное