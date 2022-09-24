Об этом сообщает официальный сайт Минреинтеграции временно оккупированных территорий.

"Оккупационные российские власти в эти дни предпринимают незаурядные попытки любой ценой провести на временно оккупированных территориях свои псевдореферендумы. И настаивают на том, что они будут прозрачными и легитимными. Для этого даже позвала иностранных наблюдателей. Минреинтеграции и всем заинтересованным ведомствам. правоохранительным органам уже известны их имена. Это представители самой России, а также Беларуси, Сирии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Того, ЮАР", - пишут в Министерстве.

Минреинтеграции призвало правоохранительные органы расследовать легитимность въезда, пребывания и осуществления какой-либо деятельности так называемых иностранных наблюдателей на временно оккупированных украинских территориях.

"Обращаемся к иностранцам: все, кто решится потакать преступникам, сами становятся преступниками! Избежать ответственности не удастся!", - подчеркивают в Минреинтеграции временно оккупированных территорий.

24 сентября президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон осуждает псевдореферендумы и никогда не признает аннексию украинских территорий Россией

Также представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что Анкара не будет признавать результаты псевдореферендумов о присоединении Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей к России

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