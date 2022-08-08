Сообщникам бывшего главы МВД Захарченко сообщили о подозрении
Правоохранители сообщили о подозрении четырем подельникам экс-главы Министерства внутренних дел Украины Виталия Захарченко
Об этом информирует Государственное бюро расследований .
"В ходе расследования Бюро собрало доказательства и сообщило о подозрении четырем лицам, которые в подконтрольном Захарченко банковском учреждении получили от нескольких юридических лиц средства в сумме около 100 млн грн каждый", - говорится в сообщении.
Деньги оформляли, как возвращение финпомощи. Часть средств шла на счета подельников Захарченко и заказчику наличными.
"Участники схемы не задекларировали и не уплатили налог на доходы физических лиц в сумме 68 млн грн, что привело к непоступлению в местные бюджеты разных уровней средств в особо крупных размерах", - разъясняют в ГБР.
Четверым сообщникам Захарченко сообщено о подозрении по статье об уклонении от уплаты налогов.
Агентство по розыску и менеджменту активов получило имущество Захарченко и подельников на сумму 1,4 млрд грн, инициирован вопрос о передаче имущества в доход государства.
- Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что ему звонил бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко с предложением сдать россиянам Кривой Рог.
- 20 марта сообщалось, что Александр Вилкул отверг призыв экснардепа Олега Царева сдать город российским войскам.
- 25 февраля, 2021 Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество компаний, связанных с бывшим главой МВД Виталием Захарченко.
- 11 сентября 2021 года, на территории частного домовладения в селе Погребы Броварского района Киевской области найден мертвым судья столичного Печерского райсуда Виталий Писанец, который вел дела Медведчука и Шеремета, снимал арест с имущества Захарченко.
- 2 февраля 2019 Печерский суд Киева отменил арест имущества компании "Фонд Административное бюро LVV" по делу об отмывании денег эксминистром МВД Виталием Захарченко.
- Напомним, в ноябре 2018 года стало известно, что главу Министерства внутренних дел Украины времен Януковича Виталия Захарченко подозревают в отмывании 10,345 млрд грн из-за специально созданного для этого Смартбанка.
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