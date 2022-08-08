Об этом информирует Государственное бюро расследований .

"В ходе расследования Бюро собрало доказательства и сообщило о подозрении четырем лицам, которые в подконтрольном Захарченко банковском учреждении получили от нескольких юридических лиц средства в сумме около 100 млн грн каждый", - говорится в сообщении.

Деньги оформляли, как возвращение финпомощи. Часть средств шла на счета подельников Захарченко и заказчику наличными.

"Участники схемы не задекларировали и не уплатили налог на доходы физических лиц в сумме 68 млн грн, что привело к непоступлению в местные бюджеты разных уровней средств в особо крупных размерах", - разъясняют в ГБР.

Четверым сообщникам Захарченко сообщено о подозрении по статье об уклонении от уплаты налогов.

Агентство по розыску и менеджменту активов получило имущество Захарченко и подельников на сумму 1,4 млрд грн, инициирован вопрос о передаче имущества в доход государства.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что ему звонил бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко с предложением сдать россиянам Кривой Рог.

20 марта сообщалось, что Александр Вилкул отверг призыв экснардепа Олега Царева сдать город российским войскам.

25 февраля, 2021 Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество компаний, связанных с бывшим главой МВД Виталием Захарченко.

11 сентября 2021 года, на территории частного домовладения в селе Погребы Броварского района Киевской области найден мертвым судья столичного Печерского райсуда Виталий Писанец, который вел дела Медведчука и Шеремета, снимал арест с имущества Захарченко.

2 февраля 2019 Печерский суд Киева отменил арест имущества компании "Фонд Административное бюро LVV" по делу об отмывании денег эксминистром МВД Виталием Захарченко.

Напомним, в ноябре 2018 года стало известно, что главу Министерства внутренних дел Украины времен Януковича Виталия Захарченко подозревают в отмывании 10,345 млрд грн из-за специально созданного для этого Смартбанка.

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