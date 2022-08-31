Об этом сообщает ГУР ВСУ.

"Украинский полуостров известен своим осенним бархатным сезоном! Поэтому просим всех жителей срочно сообщить нам "самые популярные" места для посещения", – говорится в обращении.

Разведка просит сообщить:

точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательно геопривязывание с координатами);

места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательно геопривязывание с координатами);

местоположения и маршруты передвижения военной техники;

точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязывание с координатами, ФИО, должности и место работы);

лиц, которые "сочувствуют" оккупантам и другим сторонникам оккупационных властей.

"Вместе выгоним оккупантов с родной земли! Слава Украине! Контактный номер: +380969455341", - добавили в Главном управлении разведки ВСУ.

31 августа разведка сообщила, что Российская Федерация планирует перебросить на территорию временно оккупированного Крыма москвичей и питерцев. Также доукомплектовывать воинские части российских вооруженных сил будут 1 200 срочников.

Россияне в оккупированном Крыму начали размещать военные склады и склады оружия на базе складов с углем или свиноферм, чтобы запутать украинское войско.

Во временно оккупированном Крыму, в поселке Красногвардейское сегодня, 31 августа, с 6 утра горела российская нефтебаза.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb