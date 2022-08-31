Сообщите о "самых популярных" местах "бархатного сезона". Главное управление разведки ВСУ обратилось к крымчанам
Разведчики призывают жителей полуострова сообщить детали о базах и перемещениях войск РФ
Об этом сообщает ГУР ВСУ.
"Украинский полуостров известен своим осенним бархатным сезоном! Поэтому просим всех жителей срочно сообщить нам "самые популярные" места для посещения", – говорится в обращении.
Разведка просит сообщить:
- точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательно геопривязывание с координатами);
- места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательно геопривязывание с координатами);
- местоположения и маршруты передвижения военной техники;
- точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязывание с координатами, ФИО, должности и место работы);
- лиц, которые "сочувствуют" оккупантам и другим сторонникам оккупационных властей.
"Вместе выгоним оккупантов с родной земли! Слава Украине! Контактный номер: +380969455341", - добавили в Главном управлении разведки ВСУ.
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