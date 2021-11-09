Сообщить о "закладке" или наркокурьере: полиция создала телеграм-бот DrugHunters для борьбы с распространением наркотиков
Полиция создала телеграм-бот DrugHunters (Охотники за наркотиками), с помощью которого граждане могут извещать патрульных о "закладках" или наркокурьерах.
Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Патрульной полиции Украины.
"Чтобы оставить заявку о возможном месте "закладки" или закладывающего, достаточно открыть программу https://t.me/drughunters_ukraine_bot в своем Telegram и начать диалог", - говорится в сообщении.
Воспользоваться ботом могут все граждане городов, где работает патрульная полиция.
Чтобы подать заявку, необходима следующая информация:
- населенный пункт;
- адрес, по которому увидели потенциального злоумышленника;
- описание места, где может быть закладка (трубы, клумба, лавочка и т.п.).
Дополнительно можно отправлять фото, видео или геолокацию. Это поможет правоохранителям работать более оперативно.
"Напоминаем, что за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, есть ответственность, которая в зависимости от объемов сбыта может быть как административная, так и уголовная", - подчеркнули в полиции.
- Напомним, ранее Нацполиция задержала участников преступной организации в Днепропетровской области, которые сбывали опий, амфетамин и метадон на территории города.
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