Сообщество финансовых разведок приостановило членство Росфинмониторинга

Об этом сообщила пресс-служба сообщества.

Группа приняла решение, чтобы сохранить свою репутацию в вопросах противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

"В этой системе доверие является ключевым фундаментом для любого сотрудничества", – говорится в заявлении.

По убеждению руководителей группы, доверие к Росфинмониторингу значительно подорвано из-за его позиции относительно действий и политики правительства РФ, а также способов коммуникации, которые он избрал.

"Эгмонтская группа остается глубоко обеспокоенной разрушительными последствиями текущей российской военной агрессии против Украины и негативным влиянием на Государственную службу финансового мониторинга Украины", - подчеркнули авторы документа.

Эгмонтская группа объединяет финансовые разведки разных стран мира. Она была создана в 1995 году для борьбы с незаконными финансовыми операциями. Украину приняли в состав организации в 2004 году. По состоянию на 2021 год группа насчитывала 165 членов.