Сообщество финансовых разведок приостановило членство Росфинмониторинга
Эгмонтская группа, объединяющая финансовые разведки стран мира, сообщила, что приостановила членство Росфинмониторинга
Об этом сообщила пресс-служба сообщества.
Группа приняла решение, чтобы сохранить свою репутацию в вопросах противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
"В этой системе доверие является ключевым фундаментом для любого сотрудничества", – говорится в заявлении.
По убеждению руководителей группы, доверие к Росфинмониторингу значительно подорвано из-за его позиции относительно действий и политики правительства РФ, а также способов коммуникации, которые он избрал.
"Эгмонтская группа остается глубоко обеспокоенной разрушительными последствиями текущей российской военной агрессии против Украины и негативным влиянием на Государственную службу финансового мониторинга Украины", - подчеркнули авторы документа.
Эгмонтская группа объединяет финансовые разведки разных стран мира. Она была создана в 1995 году для борьбы с незаконными финансовыми операциями. Украину приняли в состав организации в 2004 году. По состоянию на 2021 год группа насчитывала 165 членов.
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