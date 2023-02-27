Сообщено о подозрении трем россиянам, причастным к перевозке награбленного украинского зерна
Прокуратура АР Крым и г. Севастополя сообщила о подозрениях трем капитанам российских судов, перевозивших украденное украинское зерно
Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
"Подозреваемые были капитанами судов "Сормовский-48", "Вера" и "Федор". В 2022 году они совершили неоднократное захождение в закрытый морской торговый порт "Севастополь", где загрузили свои суда награбленным украинским зерном", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, осознавая противоправность своих действий, капитаны периодически выключали "AIS" (Автоматическая идентификационная система) и вносили в нее фиктивные сведения о курсе судов, направлявшихся якобы в порты РФ, а не в закрытые морские порты оккупированного полуострова.
"Действия подозреваемых квалифицированы по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию полуострова и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины). Капитанам грозит до пяти лет лишения свободы", - подчеркнули в прокуратуре.
Там напомнили, что по этому делу прокуратура автономии уже сообщила о подозрениях оккупационному министру "сельского хозяйства Республики Крым", директору компании-владелицы кораблей РФ и 6 капитанам российских судов (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины).
- Летом прошлого года в Ливане задержали судно с ворованным украинским зерном.
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