Об этомсообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, подозреваемый участвовал в оккупации города Буча Киевской области. Он вместе с другими российскими военными на боевых машинах десанта и другой военной технике приехал в админздание Ирпенской центральной городской больницы, расположенное в г. Буча. По его приказу с целью запугивания работников и пациентов больницы, кафиры направили крупнокалиберные пулеметы на здание медучреждения.

Вместе с вооруженными сослуживцами он вошел в помещение, заблокировал входы и выходы в здание. Захватив в плен присутствующих в заведении лиц и угрожая оружием, подозреваемый заставлял одного из сотрудников вступить в должность городского головы оккупированного города Буча", — говорится в сообщении.

Оккупант подозревается в нарушении законов и обычаев войны и подстрекательстве к совершению государственной измены (ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

6 июня правоохранители сообщили о подозрении шестерым коллаборантам.