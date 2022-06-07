Сообщено о подозрении российскому нацгвардейцу, бравшему в заложники пациентов и медиков больницы в Буче
Украинские прокуроры заочно сообщили о подозрении военнослужащему 656-го полка оперативного назначения - воинской части № 6720 войск национальной гвардии РФ
Об этомсообщает Офис генерального прокурора.
"По данным следствия, подозреваемый участвовал в оккупации города Буча Киевской области. Он вместе с другими российскими военными на боевых машинах десанта и другой военной технике приехал в админздание Ирпенской центральной городской больницы, расположенное в г. Буча. По его приказу с целью запугивания работников и пациентов больницы, кафиры направили крупнокалиберные пулеметы на здание медучреждения.
Вместе с вооруженными сослуживцами он вошел в помещение, заблокировал входы и выходы в здание. Захватив в плен присутствующих в заведении лиц и угрожая оружием, подозреваемый заставлял одного из сотрудников вступить в должность городского головы оккупированного города Буча", — говорится в сообщении.
Оккупант подозревается в нарушении законов и обычаев войны и подстрекательстве к совершению государственной измены (ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
- 6 июня правоохранители сообщили о подозрении шестерым коллаборантам.
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