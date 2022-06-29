Об этом сообщает в телеграмме Служба безопасности Украины .

В Киеве СБУ задержала генерального директора частной авиакомпании, не выполнившего требования военного положения и не вернувшего арендованные вертолеты стоимостью почти полмиллиона долларов.

"Эта авиатехника должна была быть привлечена для выполнения боевых задач Национальной гвардией Украины во время агрессии РФ. В свою очередь владелец компании зарабатывал десятки млн грн на субаренде летательных аппаратов на территории Западной Африки", - говорится в сообщении.

В 2002 году военная часть передала 9 вертолетов Ми-8МТ и один Ми-8МТВ в аренду частной компании: "В случае введения военного положения она обязывалась вернуть воздушные суда на базовый аэродром. Однако руководитель авиакомпании нарушил требования закона и оставил вертолеты за границей".

Гендиректору сообщили о подозрении.

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