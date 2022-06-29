Сообщено о подозрении гендиректору авиакомпании, не вернувшему 10 арендованных вертолетов, которые должны были защищать страну
Гендиректор киевской авиакомпании не вернул 10 арендованных вертолетов из Африки, необходимых НГУ для выполнения боевых задач, получил подозрение
Об этом сообщает в телеграмме Служба безопасности Украины .
В Киеве СБУ задержала генерального директора частной авиакомпании, не выполнившего требования военного положения и не вернувшего арендованные вертолеты стоимостью почти полмиллиона долларов.
"Эта авиатехника должна была быть привлечена для выполнения боевых задач Национальной гвардией Украины во время агрессии РФ. В свою очередь владелец компании зарабатывал десятки млн грн на субаренде летательных аппаратов на территории Западной Африки", - говорится в сообщении.
В 2002 году военная часть передала 9 вертолетов Ми-8МТ и один Ми-8МТВ в аренду частной компании: "В случае введения военного положения она обязывалась вернуть воздушные суда на базовый аэродром. Однако руководитель авиакомпании нарушил требования закона и оставил вертолеты за границей".
Гендиректору сообщили о подозрении.
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