Сообщено о подозрении двум оккупационным судьям, депортировавшим украинцев из Крыма
Двум оккупационным судьям незаконно созданного Евпаторийского городского суда Республики Крым уведомлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)
Об этом сообщили в telegram Офиса Генерального прокурора.
Стало известно, что двое судей, достоверно зная об оккупации украинского Крыма вооруженными силами РФ, фактически обеспечивали незаконную депортацию украинцев. Подозреваемые, руководствуясь законодательством РФ, приняли решение о депортации украинцев с территории полуострова.
"Свое решение они мотивировали якобы отсутствием разрешительных документов и нарушением правил пребывания на территории РФ", - говорится в сообщении.
Однако граждане Украины, на момент начала вооруженного конфликта законно находившиеся в Крыму, находятся под защитой международного гуманитарного права. То есть оккупационные власти не имеют никаких законных оснований принудительно перемещать или депортировать украинцев с мест своего жительства.
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