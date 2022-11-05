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Сообщено о подозрении двум оккупационным судьям, депортировавшим украинцев из Крыма

5 ноября, 2022 суббота
12:27
война с Россией

Двум оккупационным судьям незаконно созданного Евпаторийского городского суда Республики Крым уведомлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)

Об этом сообщили в telegram Офиса Генерального прокурора.

Стало известно, что двое судей, достоверно зная об оккупации украинского Крыма вооруженными силами РФ, фактически обеспечивали незаконную депортацию украинцев. Подозреваемые, руководствуясь законодательством РФ, приняли решение о депортации украинцев с территории полуострова.

"Свое решение они мотивировали якобы отсутствием разрешительных документов и нарушением правил пребывания на территории РФ", - говорится в сообщении.

Однако граждане Украины, на момент начала вооруженного конфликта законно находившиеся в Крыму, находятся под защитой международного гуманитарного права. То есть оккупационные власти не имеют никаких законных оснований принудительно перемещать или депортировать украинцев с мест своего жительства.

  • 29 октября работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю директора лицея №25 города Житомира.
  • 31 октября стало известно, что полиция начала 12 уголовных производств по факту сотрудничества педагогов с оккупантами в Харьковской области.
  • 31 октября Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении в государственной измене, а также участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и нападении на предприятия семь украинцев.

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Криминал
Крым
оккупированные территории
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