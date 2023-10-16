Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война в Израиле Сообщения о том, что их родные находятся в руках ХАМАСа, получили 199 израильских семей, - депутат кнессета
Эксклюзив

Сообщения о том, что их родные находятся в руках ХАМАСа, получили 199 израильских семей, - депутат кнессета

16 октября, 2023 понедельник
14:35
Война в Израиле

Депутат кнессета от партии "Наш дом Израиль" Евгений Сова отметил, что целью войны является уничтожение ХАМАСа как организации, угрожающей государству Израиль

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы ведем тяжелую войну, которую начали сразу после зверского нападения ХАМАСа. И эту войну мы хотим довести до конца. Цель войны - это уничтожение ХАМАСа, как организации, угрожающей государству Израиль. Пока нет никакого гуманитарного прекращения огня. Израиль вообще не должен заниматься гуманитарной ситуацией в секторе Газы", - подчеркнул Сова.

По его словам, Израиль вышел из сектора Газы в 2005 году, но поставки электричества и воды продолжались.

"Наша задача полностью отрезать эту пуповину, чтобы мы не отвечали за ситуацию там. Пусть Египет берет на себя эту функцию. Никаких договоренностей нет, но переговоры всегда ведутся. Сегодня утром было заявление, что 199 израильских семей получили уведомление о том, что их родные находятся в руках ХАМАСа. Давление на ХАМАС должно быть максимальным. Если ХАМАС держит наших граждан, то почему мы должны идти на гуманитарные уступки", - подчеркнул Сова.

Война в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, дома командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газы в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газы.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильским премьером Беньямином Нетаньяху.

В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газа, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил , что это только начало.

Утром воскресенья, 15 октября 2023 года, проиранская шиитская группировка из Ливана Хезболла нанесла ракетный удар по базе ЦАХАЛа Аль-Рахеб на израильско-ливанской границе.

В Израиле впервые за всю историю эвакуировали целый город . Заммэра города Элад Калими сообщила, что почти две трети населения уже покинули город, а еще несколько тысяч сделают это в ближайшее время.




 

Новости
Палестина
Египет
пленние
Читайте также:
15 октября, 2023 воскресенье
Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после 7-го тура
14 октября, 2023 суббота
Атака дикарей на Израиль поможет прийти в себя многим конгрессменам США в отношении России, - Бессмертный
Украина флаг
14 октября, 2023 суббота
Украинское государство должно пересмотреть подход к своим гражданам: канадский дипломат Ващук на форуме Via Carpatia
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.35
    Покупка 37.35
    Продажа 38.09
  • EUR
    Покупка 39.5
    Продажа 40.54
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
16 октября
14:49
морепродукты
В Украине заработает сервис е-Рыба: для кого внедряют и с какой целью
14:41
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:40
Антон Силуанов
В РФ признали, что почти все их импортные беспилотники были поставлены из Китая
14:40
В оккупированном Луганске россияне на БТР переехали гражданский автомобиль, - ОВА
14:27
Будет холодно и ветрено, но без осадков: прогноз погоды на 17 октября от Натальи Диденко
14:13
Мост в Чернигове, который разбомбили в период оккупации, планируют восстановить до конца 2024 года
14:09
НАБУ
Директора Одесского управления НАБУ отстранили от работы. Подробности
14:06
Обновлено
"Услышьте нас": в Киеве прошла мирная акция семей пленных
13:53
Тризуб на щите "Родины-матери" с 19 октября можно будет увидеть своими глазами
13:48
Стоимость нефти Brent остается выше $90 из-за конфликта на Ближнем Востоке
13:45
Глава ОБСЕ Османи прибыл в Украину
13:39
Исследователи из Дании выяснили, что самым известным викингом была женщина
13:35
OPINION
В Польше вероятна смена правительства
13:22
ЧВК "Редут" в РФ вербует наемников под видом добровольцев, в том числе вагнеровцев, - британская разведка
13:18
В Черном море дежурят 5 вражеских кораблей, среди них ракетоноситель
13:14
Пропаганда как часть рашизма: вышел заключительный эпизод проекта "Украина. Развенчивание мифов"
13:12
Эксклюзив
НАЗК убрало три компании из списков спонсоров войны
12:47
В Дии выберут трех членов жюри Детского Евровидения: стартовал опрос
12:40
Эксклюзив
То, что мы видим по результатам экзитполов в Польше, является проблемой для Украины, - Дунда
12:34
Школу во Франции, где раньше произошло нападение на учителя, эвакуировали из-за сообщения о заминировании
12:24
Украинцы могут восстановить водительское удостоверение в Стамбуле
12:11
импорт электроэнергии
Из планового ремонта вышел один из блоков ТЭС: ситуация в энергосистеме по состоянию на 16 октября
11:53
Эксклюзив
Иран давит на "Хезболлу", чтобы активнее включилась в войну с Израилем, и перемещает другие группировки, - Центр ближневосточных исследований
11:49
В возрасте 86 лет скончался экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари
11:46
В Киев впервые прибыла спецпредставитель США по восстановлению Украины Прицкер
11:45
Обзор
В Авдеевке продолжаются интенсивные бои, украинские музыканты превратили инструменты в оружие, а в Польше побеждает оппозиция. Акценты мировых СМИ 16 октября
11:39
Буданов лично убедил 19 россиян сдаться в плен, - боец спецподразделения "Артан"
11:34
В Украину прибыла первая бронированная скорая, приобретенная за средства United24
11:26
СМИ сообщили, что Египет, Израиль и США договорились о прекращении огня на юге Газы. Иерусалим опроверг информацию
11:07
Интенсивность российских обстрелов Херсона снизилась: в ОВА назвали причину
11:01
Российские войска за сутки обстреляли 12 регионов Украины: ранены 12 человек
10:52
В России объявили в розыск адвоката Марка Фейгина
10:37
Катар вернет из России троих украинских детей, - Reuters
10:22
Эксклюзив
Враг после переформатирования возобновит наступательные действия вокруг Авдеевки и Марьинки, - Згурец
10:15
В Беларуси находятся около 2 тыс. военных РФ, - Беларускі Гаюн
10:06
Инфографика
Курс валют на 16 октября: сколько стоит доллар и евро в обменниках
09:58
ИИ расшифровал надписи на древнем свитке времен извержения вулкана Везувия
09:56
Обновлено
Воздушные силы за ночь уничтожили 2 вражеские ракеты Х-59 и 11 "шахедов"
09:49
Россияне всю ночь атаковали Кировоградщину: есть попадания, ранен человек
09:30
Донбас аптека
В оккупированном Северодонецке работает только одна аптека, но там не хватает медикаментов, - ОВА
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV