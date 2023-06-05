Сообщения о сборе НБУ данных о платежах украинцев - информационный вброс для расшатывания банковской системы, - президент Ассоциации украинских банков
Андрей Дубас, президент Ассоциации украинских банков, считает, что этот информационный вброс – очередная атака на стабильную банковскую систему Украины
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Президент Ассоциации украинских банков прокомментировал распространенную некоторыми СМИ информацию о письме НБУ, согласно которому с 5 июня украинские банки будут отчитываться обо всех карточных платежах населения независимо от их суммы.
"Уточню, что в этом письме речь идет исключительно о юридических лицах, являющихся клиентами банков. Обратите внимание, что здесь четко прослеживается след со стороны РФ. Мы наблюдали такие информационные атаки и в 2022 году, и сейчас, в 2023 году, целью которых является расшатать нашу стабильную банковскую систему. Замечу, банки – субъекты первичного финансового мониторинга в соответствии с законами Украины о банковской деятельности и т.д. в предыдущие годы отслеживали и останавливали такие трансакции", - рассказал Андрей Дубас.
Дубас объяснил, что НБУ не работает с физическими лицами, а регулирует банки.
"Фактически эта информация, вброшенная одним из медийных ресурсов, - это очередная атака на нашу стабильную банковскую систему. НБУ следит за регуляцией банковского сектора, а банки придерживаются основ финансового мониторинга. Ничего существенно не меняется для физических лиц, а юридическим лицам теперь надо информировать банки в случае каких-либо перекосов в расчетной деятельности. Наши враженьки из РФ хотели бы, чтобы в Украине меньше развивалась банковская система и возвращались к наличным расчетам, менее контролируемым. Еще раз замечу, что это письмо - информационный вброс конкретного подсанкционного российского издания, заинтересованного в расшатывании стабильной банковской системы Украины. Для физических лиц, являющихся пользователями банковских услуг, ничего не меняется", - заверил глава Ассоциации украинских банков.
- Ряд СМИ со ссылкой на письмо НБУ распространили новость, что правила финансового мониторинга в стране станут более жесткими и с 5 июня украинские банки будут отчитываться обо всех карточных платежах населения независимо от их суммы.
- 5 июня НБУ опроверг информацию о сборе данных обо всех платежах украинцев
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