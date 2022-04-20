Сообщения о поступлении в Украину боевой авиации противоречивы, однако самолетный парк Вооруженных сил несколько увеличился, - Арестович
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о ситуации в регионах и прокомментировал сообщение о поступлении в Украину боевой авиации
Об этом он сообщает в брифинге от 20.04.22.
По его словам, ситуация на территориях остается контролируемой военно-политическим руководством Украины.
В частности, на киевском, черниговском и сумском направлениях подразделения ВС Украины успешно прикрывают государственную границу. По предварительным данным, признаков создания наступательных группировок оккупантов обнаружено не было.
В Харьковской области ведутся бои. Генеральный штаб ВС Украины заявляет о нескольких освобожденных населенных пунктах. Украинские вооруженные силы продолжают тактическое наступление.
Арестович напоминает, что в Харьковской области главным направлением сосредоточения усилий россиян остается Изюмское направление: от Изюма на Славянск.
Там оккупанты сосредоточили свои войска и продолжают попытки продвигаться. Пока их усилия напрасны.
Кроме того, россияне предпринимали попытки штурмовать Рубежное и Попасную в Луганской области. Вражеское наступление было отражено подразделениями ВСУ.
По предварительным данным, в местные медучреждения на временно оккупированных российским войскам территориях поступило более 130 раненых российских военнослужащих.
На направлении Гуляйполя в Запорожской области оккупант осторожно продвигается вперед отдельными ротными тактическими группами — около 100 человек с техникой. Несмотря на попытки наступления, россияне попадают под удары авиации, артиллерии и наземных сил ВСУ, ведущих там активную маневровную оборону.
В Мариуполе ведутся бои в районе завода Азовсталь и в некоторых других районах. По предварительной информации, вооруженные силы РФ там понесут огромные потери.
Кроме того, Арестович напомнил об анонсированном эвакуационном коридоре из Мариуполя и призвал всех местных жителей "воспользоваться этой возможностью по максимуму, насколько это возможно".
Относительно ситуации в Херсонской области Арестович отметил, что оккупанты под руководством нового руководителя генерала Дворникова, пытаются наступать с задачей выйти на границы Херсонской области. Враг пытается продвинуться в том числе в те районы, которые находятся на правом берегу в сторону Николаева.
Кроме того, ведется постоянный обстрел оккупантами Николаевщины с целью привлечения внимания украинских войск.
"Чтобы мы искали их артиллерию и боролись с ней, а не наступали. Однако и там мы ведем отдельные, осторожные, взвешенные, но тактические действия, чтобы разгромить группировку противника на правом берегу", - добавляет Арестович.
Кроме того, руководитель Офиса президента прокомментировал поступление вооружения военной техники.
"Вы все видели сегодняшнее сообщение о том, что нам поступили самолеты. Однако давайте пока сформулируем это так: эти сообщения противоречивы, однако самолетный парк Вооруженных Сил Украины несколько увеличился. На этом пока все", - пишет Арестович.
Наконец, на территории Донецкой и Луганской областей, где оккупанты сосредоточивают основные усилия, в течение суток ВСУ было отбито десять вражеских атак. В частности, были уничтожены 12 танков, 28 единиц бронированных машин, две единицы автомобильной техники и одна артиллерийская система.
Кроме того, группировкой Воздушных Сил Украины в сутки было поражено 9 воздушных целей: один самолет, один вертолет, шесть БПЛА разных типов и крылатая ракета.
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