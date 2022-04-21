Сообщали оккупантам о передвижении ВСУ и склоняли граждан к сотрудничеству с РФ: трем жителям Киевщины объявили подозрение в госизмене

Об этом сообщил ОГПУ .



"При процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения трем жителям Киевщины (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Им избрана мера пресечения - содержание под стражей", - говорится в заявлении.



Три мужчины во время российской оккупации пгт Михайловка-Рубежовка Бучанского района перешли на сторону врага. Вместе с россиянами они ходили с оружием и в белых повязках по поселку, заходили в дома местных жителей и, угрожая оружием, склоняли их к сотрудничеству с оккупантами.



Подозреваемые предоставляли россиянам продукты питания, питьевую воду, медикаменты и необходимые вещи. Кроме того, они отобрали у местных жителей автомобили и передали их российским военным, помогали с ремонтом угнанных транспортных средств.



Также мужчины лично сопровождали российскую военную технику, сообщили оккупантам о маршрутах передвижения и ухода в обход ВСУ по направлению к границе с Беларусью.



Досудебное расследование проводится отделом полиции №2 Бучанского райуправления ГУ Нацполиции в Киевской области.

Напомним, Офис генпрокурора объявил подозрение депутату Херсонского горсовета, который налаживал быт кафиров и сообщал им информацию об ВСУ, проукраинских активистах и правоохранителях.

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