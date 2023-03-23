Сообщал вагнеровцам о расположении ВСУ и военной техники: в Житомире разоблачили российского агента
Правоохранители разоблачили и задержали агента ПВК Вагнер, который сообщал врагу о расположении стратегических объектов, ВСУ и военной техники
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
Следствие установило, что проживающий в городе Житомир уроженец Херсонщины в запрещенной соцсети "Вконтакте" связался с представителем частной военной компании Вагнер и согласился сотрудничать.
Злоумышленник собирал данные о расположении стратегических военных объектов, подразделений и техники Вооруженных сил Украины.
"Полученные сведения наносил на карту, фотографировал и передавал изображение врагу для возможного использования при планировании и ведении боевых действий. Особую активность подозреваемый проявил в течение сентября-октября 2022 года", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что по совету вражеского куратора для конспирации и сокрытия преступной деятельности воспользовался позывным "Снаров".
Правоохранители сообщили российскому приспешнику о подозрении в государственной измене. В суд подано ходатайство по избранию меры пресечения.
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