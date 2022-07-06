Сообщал россиянам о расположении ВСУ и корректировал обстрелы: задержан житель Днепропетровщины
На Днепропетровщине задержан мужчина, который сообщал россиянам о перемещении ВСУ, Нацгвардии и расположении воинских частей
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
Украинец в телеграмме сообщал россиянам о местах размещения и передвижения личного состава и военной техники ВСУ и Нацгвардии в Днепропетровской области. Так, 25-27 мая через интернет-связь он передал расположение двух воинских частей на Днепропетровщине и количество техники, корректируя вражеские обстрелы.
Во время обыска в доме подозреваемого нашли гранату.
Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения и незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Его задержали и избрали как меру пресечения содержания под стражей. Сейчас идет досудебное расследование.
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