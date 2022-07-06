Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

Украинец в телеграмме сообщал россиянам о местах размещения и передвижения личного состава и военной техники ВСУ и Нацгвардии в Днепропетровской области. Так, 25-27 мая через интернет-связь он передал расположение двух воинских частей на Днепропетровщине и количество техники, корректируя вражеские обстрелы.

Во время обыска в доме подозреваемого нашли гранату.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения и незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Его задержали и избрали как меру пресечения содержания под стражей. Сейчас идет досудебное расследование.

2 июля в Киеве схватили директора школы , которая сдавала РФ позиции ВСУ за обещание сделать ее "министром образования".



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