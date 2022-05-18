Сообщал россиянам о дислокации ВСУ: суд арестовал жителя Славянска
В Украине разоблачили в госизмене жителя Славянска, который неоднократно сообщал оккупантам о дислокации украинских военных
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.
В мае 2022 года задержанный добровольно сотрудничал с оккупантами и посылал им координаты мест дислокации в Славянске и на прилегающей территории украинских военных. Россияне использовали эту информацию против ВСУ.
Мужчину задержали 18 мая. За совершение госизмены во время военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины) ему назначили меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
- 18 мая ГБР сообщило о подозрении двум полицейским из Купянска, отдавшим оружие оккупантам.
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