Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.

В мае 2022 года задержанный добровольно сотрудничал с оккупантами и посылал им координаты мест дислокации в Славянске и на прилегающей территории украинских военных. Россияне использовали эту информацию против ВСУ.

Мужчину задержали 18 мая. За совершение госизмены во время военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины) ему назначили меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

18 мая ГБР сообщило о подозрении двум полицейским из Купянска, отдавшим оружие оккупантам.

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