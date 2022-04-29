Сообщал оккупантам данные бойцов АТО/ООС и проукраинских местных чиновников: в Новоайдаре нашли убитым коллаборанта Шароградского, - украинская разведка

Об этом сообщило ГУР МО.



"Во временно оккупированном пгт Новоайдар (Луганская область) 25 апреля исчез местный коллаборант Павел Шароградский. Вскоре предателя нашли убитым выстрелом в голову и ранениями на теле", - отметили в разведке.



До начала войны он был "профессиональным общественным деятелем". Павел Шароградский возглавлял Новоайдарский поселковый центр "Спорт для всех" и основал ОО "Новоайдарская сечь". Он не имел бизнеса и высокодоходной работы, но представлял себя как хорошо обеспеченный человек.



После оккупации Новоайдару предложил россиянам свои услуги и предоставлял им информацию о патриотах, участниках АТО/ООС, членах их семей, сотрудниках местной администрации с проукраинскими взглядами.



Коллаборанта похитили из Щастинской РГА во время его совещания с людьми в балаклавах и российской военной форме. В отношении Павла Шароградского возбуждено уголовное дело о госизмене. Сейчас выясняются обстоятельства, причины и мотивы происшествия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb