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Главная война с Россией Сообщал оккупантам данные бойцов АТО/ООС и проукраинских местных чиновников: в Новоайдаре нашли убитым коллаборанта Шароградского, - украинская разведка

Сообщал оккупантам данные бойцов АТО/ООС и проукраинских местных чиновников: в Новоайдаре нашли убитым коллаборанта Шароградского, - украинская разведка

29 апреля, 2022 пятница
12:06
война с Россией

В Новоайдаре в Луганской области нашли застреленного коллаборанта Павла Шароградского, которого похитили 25 апреля

Об этом сообщило ГУР МО.

"Во временно оккупированном пгт Новоайдар (Луганская область) 25 апреля исчез местный коллаборант Павел Шароградский. Вскоре предателя нашли убитым выстрелом в голову и ранениями на теле", - отметили в разведке.

До начала войны он был "профессиональным общественным деятелем". Павел Шароградский возглавлял Новоайдарский поселковый центр "Спорт для всех" и основал ОО "Новоайдарская сечь". Он не имел бизнеса и высокодоходной работы, но представлял себя как хорошо обеспеченный человек.

После оккупации Новоайдару предложил россиянам свои услуги и предоставлял им информацию о патриотах, участниках АТО/ООС, членах их семей, сотрудниках местной администрации с проукраинскими взглядами.

Коллаборанта похитили из Щастинской РГА во время его совещания с людьми в балаклавах и российской военной форме. В отношении Павла Шароградского возбуждено уголовное дело о госизмене. Сейчас выясняются обстоятельства, причины и мотивы происшествия.

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россияне
коллаборанти
сотрудничество с оккупантами
Новоайдар
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