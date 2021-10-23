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Главная Общество Соня Плакидюк, Даша Астафьева, Анита Луценко, Ирина Данилевская, Диана Глостер и все-все-все на показе Andre Tan x Катя Осадчая

Соня Плакидюк, Даша Астафьева, Анита Луценко, Ирина Данилевская, Диана Глостер и все-все-все на показе Andre Tan x Катя Осадчая

23 октября, 2021 суббота
13:42
Общество

22 октября в Щербинка Арт Центре украинский дизайнер Андре Тан и известная телеведущая Катя Осадчая представили свою новую совместную коллекцию одежды

В осеннюю капсулу под названием Timeless вошли уютные свитера с высоким горлом, трикотажные брючные костюмы и кардиганы на больших пуговицах, элегантные платья и юбки. Не забыли и о головных уборах: кепи, обруч с бантом и капор - знаковые аксессуары в гардеробе Кати. Это простые вещи, легко сочетаются между собой и будут актуальны много лет, независимо от трендов. Цвета коллекции также вне времени: белый, серый и оттенки бежевого. Большое внимание Андре и Катя уделили материалам, выбрав нежный шелк и мягкий кашемир.

Элегантные наряды из коллекции дополняли beauty-образы от салона Kika Style:
легкая укладка волной и макияж с акцентом на глаза. Модели, одетые в бежевое с ног до головы, позировали на фоне настоящего осеннего леса, созданного специально по случаю мероприятия флористами Fiori.

Локацию для показа - галерею - было выбрано не случайно: на платьях и свитерах расцвели мальвы и василька с картин украинских художниц Татьяны Яблонской и Марии Примаченко.

"Мы с Катей много лет своей профессиональной деятельностью популяризуем Украину и украинскую культуру в мире. Для нас важна национальная самоидентификация. Поэтому, начиная работу над нашей новой общей коллекцией, мы решили обратиться к творчеству двух выдающихся украинских художниц: Татьяны Яблонской и Марии Примаченко. Принты на платьях, свитерах и кардиганах созданные по мотивам их картин. Каждый цветок в рисунке имеет свое значение. Например, василек в украинской традиции - это символ верности, скромности и душевной красоты, а мальва - любви к родной земле и наследия предков. Украинские женщины вышивали эти цветы на рубашках, как обереги. Это вещи, согревают не только тело, но и душу", - рассказывает Андре Тан.

"Наше модное сотрудничество с Андре получило продолжение. Как и в летний капсуле, мне было важно, чтобы это были вещи не на один сезон. Это касается как дизайна, так и материалов. После долгих поисков мы воплотили в коллекции главный тренд этой осени: athflow. Это сочетание спортивных элементов и изысканных материалов, баланс между модой и комфортом. Для меня уже давно комфорт стал едва ли не главным критерием выбора повседневной одежды. Зимой я делаю ставку на те вещи, в которых буду чувствовать себя удобно и тепло во время перелетов и командировок, прогулок с детьми и встреч с друзьями. В нашей коллекции Timeless вы найдете универсальные вещи, которые подходят для всех этих случаев, ведь современной женщине иногда не хватает времени на переодевание ", -
делится Катя Осадчая.

Поздравить Андре и Катю с модной премьерой пришли Соня Плакидюк, Даша
Астафьева, Юрий Горбунов, Анита Луценко, Ирина Данилевская, Соня Забуга,
Тина Сизонова, Полина Неня, Диана Глостер, Алексей Гладушевский, Ольга
Джарты, Марина Боржемська, Лаура Марти, Анна Судакова, Алексей Гончаренко и другие звезды из мира моды, спорта и шоу-бизнеса. После показа гости за бокалом
игристого Latinium наслаждались живым общением под джазовые композиции
в исполнении Red Woods Trio.

Коллекция Andre Tan x Катя Осадчая будет представлена ​​в 40 магазинах Andre Tan
по всей Украине, а также на сайте andretan.ua уже 28 октября.

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