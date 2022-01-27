Sony выпустила финальный трейлер фильма "Uncharted: Неизведанное"
Компания выпустила финальный трейлер фильма "Uncharted: Неизведанное" с шутками и боевыми сценами
Трейлер вышел на канал Movieclips Trailers.
Приближается премьера экранизации Uncharted, получившая в украинском прокате название "Uncharted: Неизведанное", поэтому Sony Pictures Entertainment активно подогревает интерес к фильму.
Финальный трейлер приключенческого боевика "Uncharted: Неизведанное" демонстрирует немало эпических кадров. Здесь и перестрелки с самолетом, и драки, и даже прыжки по старинным кораблям, которые привязаны к вертолетам.
Кроме того, не обошлось и без сюжетных намеков и вступлений. В ролике повторяются отдельные моменты из предыдущих рекламных материалов.
Сюжет фильма вращается вокруг утраченных сокровищ Фернана Магеллана. Нейт вместе с Салли решают отправиться на их поиски. Они не единственные, кто обнаружил след богатств.
Следует также отметить, что видео содержит немало диалогов и шуток. Авторы экранизации явно пытаются дополнить приключения юмором по аналогии с игровой серией Uncharted.
Главные роли в будущем фильме исполнили Том Холланд, Марк Уолберг и Антонио Бандерас.
Фильм ожидается в украинских кинотеатрах с 10 февраля.
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