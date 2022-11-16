Невероятно, но факт: в XXI веке люди верят несусветностям самого примитивного пошиба, и не только верят в них, но и готовы убивать тех, кто имеет свое мнение, как правило, рациональное и взвешенное.

Для кого, скажем, предназначен месседж из "лаборатории" ботов Ольгино, что, дескать, Польша захватит Запад Украины за долги? Ну, не для украинцев точно. Для представителя "глубинного народа" России, в мозгах которого надежно (еще с октября 1917-го) засел устойчивый стереотип о "ненавистном и коварном капитализме". Поэтому верят в "боевых комаров", "секретные биолаборатории", во всякую чушь, лишь бы не давать работы извилинам в голове. Все ответы – в телевизоре.

Здесь уже даже не Оруэлл, — ни один "1984" не сравнится левелом литературного вымысла с российскими реалиями. Симптомы карго-культа вождя усугубляются неудачами на фронте с Украиной, и это бросает рядового обывателя в такой когнитивный диссонанс, что действительно пора к психиатрам. Но и они, вероятно, не справятся, поскольку созданная пропагандистами, вроде Киселева, Соловьева, Скабеевой, воображаемая картина является динамичной, часто противоречивой, и настолько, что нельзя уловить ее суть.

Унижение поражениями на украинском фронте, полный игнор международного сообщества на саммите G20, где отдувался не менее игнорируемый Лавров, - согласитесь, удар для "генералисимуса" Путина

Когда на московских болотах "завыли" о потере Херсона, то лейтмотивом стало не военное поражение, а… визит Зеленского на "территорию России". Главный рот Путина Дмитрий Песков не стал вдаваться в подробности, ограничившись кратким "это Россия". Зато его подручные выложились по полной, обвиняя свою же армию в том, что не ударила артиллерией с левого берега, что разведка прозевала визит. А еще досталось и Путину - "хотя бы видео записал после такой трагедии".

Путин же скрылся с радаров. Унижение поражениями на украинском фронте, полный игнор международного сообщества на саммите G20, где отдувался не менее игнорируемый Лавров, - согласитесь, удар для "генералисимуса". До недавнего времени он еще мог размахивать ядерной дубиной, однако после встречи Байдена с товарищем Си стало понятно, что и Пекин Москве не друг, когда речь идет об атомной катастрофе.

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Финт с переговорами также не проходит, поскольку Киев оказался настолько упрямым, что смог убедить даже администрацию США в нецелесообразности любых договоренностей с Москвой. Пока оккупанты не уберутся с захваченных территорий в пределах 1991 года, война будет продолжаться. "Мы не собираемся участвовать ни в каких переговорах. Ничего об Украине без Украины. Это решение, которое должны принять украинцы", — прокомментировал Байден возможность потенциальных переговоров с РФ.

Российская пропагандистская машина, рассчитанная на собственную архаическую публику, оказалась действенной только в таких же по уровню общественного сознания странах Африки, Азии и Латинской Америки. А это уже даже не "третий", а "надцатый мир", обочины цивилизации, маргинес во всей его красе.

Более того, табло в зале заседаний Генеральной ассамблеи ООН, где голосовали за возмещение Россией ущерба, нанесенного Украине так называемой специальной военной операцией, дало понять, что вчерашнего "повелителя мира" ждет настоящая "одинокая осень". Российская пропагандистская машина, рассчитанная на собственную архаическую публику, оказалась действенной только в таких же по уровню общественного сознания странах Африки, Азии и Латинской Америки. А это уже даже не "третий", а "надцатый мир", обочины цивилизации, маргинес во всей его красе.

Поэтому неудивительно, что западные дипломаты уже предполагают: Россия тихо согласится с резолюцией саммита G20, в которой осудят ее агрессию против Украины. "Одобрение Россией проекта текста рассматривается как возможный признак того, что Москва больше не может рассчитывать в группе G20 даже на поддержку своего партнера Китая, когда речь идет об Украине", — сообщило DPA. Какая неприсущая вчерашней фронде Кремля покорность!

Путин может сколько угодно поддерживать искусственный сон разума в собственной стране, но он не способен сделать это вне сомнительных границ империи. Его конструкция "русского мира" давно развалилась, как карточный дом, а мания величия пошла с дымом "ваты" в Крыму, Белгороде и Ростове. Он еще способен побряцать остатками ракет, совершить коварные провокации, потому что сон ума, конечно, рождает чудовищ.

Но "повелителю мух" не по силам сломать ход времени. Он неумолим и почти ощутим тактильно, он дышит в спину диктаторам, попытавшимся бросить вызов свободе. Он – их вердикт, и только ему решать, когда обнародуют приговор судьи международного трибунала.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад".

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