"Сон кончился": Роналду прервал молчание после вылета Португалии с ЧМ-2022
Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что победа на чемпионате мира была его величайшей мечтой, которая не сбылась.
Об этом Роналду написал в Instagram.
"Победа на чемпионате мира для Португалии была самой большой и амбициозной мечтой в моей карьере. Я выиграл много международных титулов с Португалией, но поставить нашу страну на самый высокий уровень в мире было моей самой большой мечтой", - написал Роналду.
Он заверил, что на всех своих пяти чемпионатах мира выкладывался по полной, чтобы ее осуществить.
"Я боролся за это. За эти пять чемпионатов мира, на которых я играл в течение 16 лет, всегда рядом с крупными игроками и при поддержке миллионов португальцев, я выкладывался по полной. Я все оставил на поле. Я никогда не избегал борьбы и не отказывался от этой мечты", – заверил Роналду.
Он добавил, что не стоит верить слухам, которые шли вокруг него во время чемпионата мира, поскольку был отдан своей сборной.
"К сожалению, вчера сон закончился. Я хочу, чтобы все знали, что было много сказано, много написано, много предположений, но моя преданность Португалии не изменилась ни на миг. Я всегда был человеком, боровшимся за цель каждого из нас, и я бы никогда не повернулся спиной к своим товарищам по команде и своей стране", - подчеркнул Роналду.
"Спасибо, Португалия. Спасибо, Катар. Сон был прекрасным, пока он продолжался. Теперь пора быть хорошим советчиком и позволить каждому сделать свои выводы", - подытожил Роналду.
- 10 декабря сборная Марокко неожиданно победила Португалию и стала первой в истории африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.
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