Об этом Роналду написал в Instagram.

"Победа на чемпионате мира для Португалии была самой большой и амбициозной мечтой в моей карьере. Я выиграл много международных титулов с Португалией, но поставить нашу страну на самый высокий уровень в мире было моей самой большой мечтой", - написал Роналду.

Он заверил, что на всех своих пяти чемпионатах мира выкладывался по полной, чтобы ее осуществить.

"Я боролся за это. За эти пять чемпионатов мира, на которых я играл в течение 16 лет, всегда рядом с крупными игроками и при поддержке миллионов португальцев, я выкладывался по полной. Я все оставил на поле. Я никогда не избегал борьбы и не отказывался от этой мечты", – заверил Роналду.

Он добавил, что не стоит верить слухам, которые шли вокруг него во время чемпионата мира, поскольку был отдан своей сборной.

"К сожалению, вчера сон закончился. Я хочу, чтобы все знали, что было много сказано, много написано, много предположений, но моя преданность Португалии не изменилась ни на миг. Я всегда был человеком, боровшимся за цель каждого из нас, и я бы никогда не повернулся спиной к своим товарищам по команде и своей стране", - подчеркнул Роналду.

"Спасибо, Португалия. Спасибо, Катар. Сон был прекрасным, пока он продолжался. Теперь пора быть хорошим советчиком и позволить каждому сделать свои выводы", - подытожил Роналду.

10 декабря сборная Марокко неожиданно победила Португалию и стала первой в истории африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.

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