"Сомнительный сигнал по отношению к украинцам": глава МИД Австрии раскритиковал эвакуацию посольств из Киева
Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александр Шалленберг раскритиковал решение ряда западных стран вывести персонал своих посольств из Украины на фоне сообщений об угрозе нового вторжения РФ
Об этом он заявил в интервью изданием группы Funke, сообщает DW.
"Думаю, что это сомнительный сигнал по отношению к украинцам - досрочно эвакуировать своих дипломатов", - сказал Шалленберг.
Министр подчеркнул, что сотрудники посольства Австрии именно в этот нестабильный период должны оставаться на своих позициях столько, сколько будет оправданным.
Глава МИД Австрии поддержал Германию в вопросе отказа от поставки оружия в Украину. По его словам, "о поставках оружия не может быть и речи". Шалленберг считает, что Европа не должна унижать себя.
"Речь идет о Европейском Союзе, который имеет теснейшие экономические связи с Россией - а потому и наибольшее влияние", - подчеркнул он.
Министр также подверг критике слова президента США Джо Байдена, который говорил об опасности "мировой войны" в связи с кризисом вокруг Украины.
"Я не верю в большие пожары. Но считаю, что использование подобных изречений опасно, поскольку может подтолкнуть к ним", - отметил глава МИД.
- Напомним, президент США Джо Байден и Госдеп призвали американских граждан срочно уехать из Украины из-за угрозы военной агрессии со стороны РФ. Посольства США и Канады временно переместили из Киева во Львов.
- Посольство Японии отзывает почти всех своих дипломатов из Украины и выполняет ограниченные функции.
- В МИДе Израиля выразили готовность перенести посольство из Киева во Львов в случае нового российского вторжения на территорию Украины.
- На фоне усиления риска эскалации вокруг Украины Эстония оставит открытым свое посольство в Киеве и не будет отзывать своих военных инструкторов.
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