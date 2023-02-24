"Сомнительно": в Германии отреагировали на "мирный план" Китая
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил сомнения по поводу действенности "мирного плана" завершения войны в Украине, который представил Китай
Об этом он заявил во время мероприятия в Берлине по случаю годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, цитирует Укринформ .
"Мы очень приветствуем любое конструктивное предложение, которое приближает нас на пути к справедливому миру. Хочет ли мировое государство Китай играть такую конструктивную роль? Сомнительно", - заявил Штайнмайер.
Он отметил, что если бы Китай действительно стремился играть конструктивную роль в завершении полномасштабной войны, он бы говорил с Киевом также, а не только с Москвой. Также он должен был присоединиться к большинству стран в продвижении мира под эгидой ООН. Президент ФРГ добавил, что 23 февраля большинство государств в ООН подтвердили, что мир, если он наступит, он должен быть справедливым и крепким. Тогда, напомнил Штайнмайер, Китай воздержался от голосования.
Немецкий президент отметил, что принципы ООН, которые необходимо поддерживать, Россия нарушает каждый день. Именно она вторглась в соседнюю страну и постоянно перекидывает войска на фронт.
"Западная оборонная помощь не продолжает войну – это Россия делает такое. Не Украина или ее союзники отказываются от мира – это Россия", - подчеркнул Штайнмайер.
По его словам, мир должен быть справедливым, а не принудительным. Он отметил, что президент России Владимир Путин понимает, что для прекращения войны нужно вывести войска с территории Украины. Штайнмайер уверен, что Путин знает, что только это открывает путь к переговорам. И именно к этому призывает резолюция ООН.
- 24 февраля Китай опубликовал документ с позицией по поводу " политического урегулирования " войны России против Украины. В официальном заявлении Китай не поддержал Украину, а призвал прекратить "односторонние санкции". В документе называют войну "кризисом".
- Вскоре в администрации президента США Джо Байдена отреагировали на так называемый мирный план Китая с идеями по урегулированию войны России против Украины.
- Также президент Украины Владимир Зеленский заявил , что обнародованное заявление МИД Китая относительно войны - это не "мирный план", а мнения страны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.24
Покупка 39.24Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.1Продажа 41.98
- Актуальное
- Важное