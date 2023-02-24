Об этом он заявил во время мероприятия в Берлине по случаю годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, цитирует Укринформ .

"Мы очень приветствуем любое конструктивное предложение, которое приближает нас на пути к справедливому миру. Хочет ли мировое государство Китай играть такую конструктивную роль? Сомнительно", - заявил Штайнмайер.

Он отметил, что если бы Китай действительно стремился играть конструктивную роль в завершении полномасштабной войны, он бы говорил с Киевом также, а не только с Москвой. Также он должен был присоединиться к большинству стран в продвижении мира под эгидой ООН. Президент ФРГ добавил, что 23 февраля большинство государств в ООН подтвердили, что мир, если он наступит, он должен быть справедливым и крепким. Тогда, напомнил Штайнмайер, Китай воздержался от голосования.

Немецкий президент отметил, что принципы ООН, которые необходимо поддерживать, Россия нарушает каждый день. Именно она вторглась в соседнюю страну и постоянно перекидывает войска на фронт.

"Западная оборонная помощь не продолжает войну – это Россия делает такое. Не Украина или ее союзники отказываются от мира – это Россия", - подчеркнул Штайнмайер.

По его словам, мир должен быть справедливым, а не принудительным. Он отметил, что президент России Владимир Путин понимает, что для прекращения войны нужно вывести войска с территории Украины. Штайнмайер уверен, что Путин знает, что только это открывает путь к переговорам. И именно к этому призывает резолюция ООН.