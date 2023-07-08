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Сомневаюсь, что Запад способен на исключительную реакцию при подрыве россиянами ЗАЭС, - полковник Грант

8 июля, 2023 суббота
14:21
Война с Россией Глен Грант

Возможный подрыв россиянами Запорожской АЭС встряхнет Запад, но есть сомнения, что люди будут способны на какую-то исключительную реакцию

Об этом полковник британской армии в отставке военный эксперт Глен Грант сказал в эфире Еспресо.

"Я уверен, что Запад через свои закрытые каналы донес до Путина, что это плохая идея. Я имею в виду, что американское правительство четко дало понять, что применение ядерной бомбы будет рассматриваться как нападение на НАТО, потому что последствия неизбежно коснутся стран НАТО. Поэтому логично, что россияне не захотят этого делать. Однако не следует забывать, что мы имеем дело с не совсем логичным животным, то есть Путиным, и всегда будет возможно, что он захочет использовать что угодно, лишь бы удержать власть в своих руках", – считает Грант.

Он сказал, что, прежде чем рассматривать любую реакцию Запада, следует помнить, что эта война в основном ведется ради российского общественного мнения.

"Его действия напрямую зависят от общественного мнения россиян, на пульсе которого постоянно находится его рука. Это мнение сейчас в пользу подрыва АЭС? Не знаем. Но если он подумает, что, если он решится на этот шаг, общественное мнение окажет ему необходимую поддержку или сделает его сильнее, то он это сделает Кроме всего прочего, прежде всего нам нужно заглянуть внутрь России, чтобы понять, о чем она говорит и как думает", - добавил полковник.

По его мнению, подрыв АЭС безусловно встряхнет Запад.

"Но сомневаюсь, что люди там будут способны на какую-то исключительную реакцию. Ничего особенного они не сделали после подрыва Каховской ГЭС. И это действительно в голову не укладывается, если бы плотину подорвали в любой другой стране мира, даже в Китае, то западные страны спешили бы с помощью, снабдили бы необходимым оборудованием, собаками-искателями, всем чем угодно. Они отправили бы туда все, что могли, как в конце концов они всегда делают во время катастроф, но в случае с Украиной они ничего не сделали, и боюсь, что это может повториться снова", - подытожил Грант.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал , что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Позже руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции. 29 июня в Украине стартовали масштабные учения на случай возможного теракта на Запорожской АЭС. Экстренные службы будут отрабатывать алгоритм действий в 4 областях.

30 июня ГУР сообщило, что оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину. Уже 2 июля мэр временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что часть работников Росатома и коллаборантов, подписавших с компанией контракт, уехала из ЗАЭС.

Ночью, 4 июля, Запорожская АЭС потеряла питание по основной линии электропередачи, станцию подключили на единственную доступную резервную линию. Впоследствии ВСУ официально сообщили о возможной подготовке оккупантами провокации на ЗАЭС - на кровле 3-го и 4-го энергоблоков россияне разместили подозрительные устройства, похожие на взрывные.

5 июля во время заседания Форума по безопасности сотрудничества ОБСЕ было заявлено Европейским Союзом, что Россия должна немедленно прекратить действия, представляющие угрозу безопасности ядерных объектов и вывести войска из Украины. Тогда же гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не зафиксировало признаки минирования ЗАЭС. По его словам, несмотря на это, специалисты "чрезвычайно насторожены". Со временем появились спутниковые снимки Planet Labs, сделанные утром 5 июля, которые зафиксировали на крыше 4-го энергоблока Запорожской АЭС появление неизвестных объектов. О минировании именно этого энергоблока ранее сообщал Генштаб.

В то же время начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов 6 июля заявил , что угроза теракта на Запорожской АЭС уменьшается. Однако президент НАЭК "Энергоатом" впоследствии сообщил , что на Запорожской АЭС сейчас находятся около 700 россиян. Станция заминирована, а на крышах энергоблоков размещены пулеметные гнезда. Также в Энергоатоме сообщили, что оккупанты допускают к работе на Запорожской АЭС специалистов из РФ, совершенно не имеющих необходимых знаний и навыков для управления станцией.

7 июля США в ОБСЕ призвали РФ немедленно вывести свои войска из ЗАЭС и вернуть ее под контроль Украины, поскольку обеспокоены сообщениями о минировании Россией станции и планах проведения операции "под чужим флагом".

Также 7 июля стало известно , что миссия МАГАТЭ получила возможность осмотреть несколько объектов Запорожской АЭС, кроме крыши, однако, никаких признаков взрывчатки не обнаружила.

Россия
оккупированные территории
Запорожская АЕС
США
Энергодар
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