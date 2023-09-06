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Солянка классическая и на скорую руку. Пошаговое приготовление
Солянка – это густой мясной суп, который готовится на бульоне с острыми приправами. В состав солянки входят оливки или маслины, которые можно заменять каперсами
Простой классический рецепт солянки мясной сборной
Ингредиенты:
- говядина – 400г
- четыре сосиски
- вареная колбаса – 200г
- три соленых огурца
- ветчина – 200г
- один лук репчатый
- один пучок петрушки
- одна банка маслин без косточек
- томатная паста – две столовые ложки
- соль, перец черный (по вкусу)
Пошаговый рецепт приготовления:
Фото: gettyimages
- варим из говядины бульон
- добавляем лавровый лист
- добавляем черный перец
- нарезаем мясо из бульона
- нарезаем сосиски
- нарезаем колбасу
- нарезаем ветчину
- мелко нарезаем и тушим десять минут с томатной пастой лук, огурцы и петрушку
- кладем в бульон тушеную смесь
- варим десять минут
- добавляем мясо
- добавляем сосиски
- добавляем ветчину
- добавляем колбасу
- варим до закипания
- вливаем в солянку маслины вместе с рассолом
- доводим до кипения
- выключаем
- подаем на стол со сметаной и ломтиком лимона.
Солянка на скорую руку
Фото: gettyimages
Ингредиенты:
- одна картофелина
- одна морковь
- один лук репчатый
- четыре соленых огурца
- томатный сок – 1л
- две сосиски
- специи (по вкусу)
- копчености (по вкусу)
- зелень (по вкусу)
- мелко пошинкованный чеснок (по вкусу)
Пошаговый рецепт приготовления:
- чистим все овощи
- кладем в кастрюлю картофель кубиками
- добавляем копчености мелкими кубиками
- добавляем сосиски кружочками
- натираем соленые огурцы на крупной терке прямо в кастрюлю
- заливаем томатным соком
- ставим вариться
- на сковороду выкладываем морковь, натертую на крупной терке.
- добавляем лук, мелко нарезанный
- обжариваем на растительном масле
- добавляем мелко порезанную зелень
- обжариваем еще три минуты
- как только сварится картофель, приливаем к полной кастрюле кипящей воды.
- добавляем обжаренный лук с морковью и зеленью.
- доводим до кипения
- добавляем мелко порубленный чеснок
- добавляем специи
- солим по вкусу
- даем покипеть еще пять минут
- подаем со сметаной, ломтиком лимона, маслинами.
Приятного аппетита!
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