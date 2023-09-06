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Солянка классическая и на скорую руку. Пошаговое приготовление

6 сентября, 2023 среда
21:06
солянка

Солянка – это густой мясной суп, который готовится на бульоне с острыми приправами. В состав солянки входят оливки или маслины, которые можно заменять каперсами

Простой классический рецепт солянки мясной сборной

Ингредиенты:

  • говядина – 400г
  • четыре сосиски
  • вареная колбаса – 200г
  • три соленых огурца
  • ветчина – 200г
  • один лук репчатый
  • один пучок петрушки
  • одна банка маслин без косточек
  • томатная паста – две столовые ложки
  • соль, перец черный (по вкусу)

Пошаговый рецепт приготовления:

солянка

Фото: gettyimages

  • варим из говядины бульон
  • добавляем лавровый лист
  • добавляем черный перец
  • нарезаем мясо из бульона
  • нарезаем сосиски
  • нарезаем колбасу
  • нарезаем ветчину
  • мелко нарезаем и тушим десять минут с томатной пастой лук, огурцы и петрушку
  • кладем в бульон тушеную смесь
  • варим десять минут
  • добавляем мясо
  • добавляем сосиски
  • добавляем ветчину
  • добавляем колбасу
  • варим до закипания
  • вливаем в солянку маслины вместе с рассолом
  • доводим до кипения
  • выключаем
  • подаем на стол со сметаной и ломтиком лимона.

Солянка на скорую руку

солянка

Фото: gettyimages

Ингредиенты:

  • одна картофелина
  • одна морковь
  • один лук репчатый
  • четыре соленых огурца
  • томатный сок – 1л
  • две сосиски
  • специи (по вкусу)
  • копчености (по вкусу)
  • зелень (по вкусу)
  • мелко пошинкованный чеснок (по вкусу)

Пошаговый рецепт приготовления:

  • чистим все овощи
  • кладем в кастрюлю картофель кубиками
  • добавляем копчености мелкими кубиками
  • добавляем сосиски кружочками
  • натираем соленые огурцы на крупной терке прямо в кастрюлю
  • заливаем томатным соком
  • ставим вариться
  • на сковороду выкладываем морковь, натертую на крупной терке.
  • добавляем лук, мелко нарезанный
  • обжариваем на растительном масле
  • добавляем мелко порезанную зелень
  • обжариваем еще три минуты
  • как только сварится картофель, приливаем к полной кастрюле кипящей воды.
  • добавляем обжаренный лук с морковью и зеленью.
  • доводим до кипения
  • добавляем мелко порубленный чеснок
  • добавляем специи
  • солим по вкусу
  • даем покипеть еще пять минут
  • подаем со сметаной, ломтиком лимона, маслинами.

Приятного аппетита!

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