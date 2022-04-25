Соловьев является российским Геббельсом и может сам захлебнуться своей "продукцией", - СБУ о якобы подготовке покушения на пропагандиста

Об этом сообщила СБУ в Телеграмме.



"У СБУ нет никаких планов по убийству В.Соловьева. В то же время, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует эта особа, он может сам захлебнуться в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности", – отметили в Службе безопасности.



Правоохранители отметили, что не собираются всерьез комментировать "новые фантазии российских спецслужб, просто придумывающих очередные достижения для российской аудитории". Однако стражи порядка заинтересовались "креативом" российской стороны.



При этом в СБУ подчеркнули, что у них нет никаких планов по убийству Соловьева.



"Служба безопасности Украины с интересом ознакомилась с очередным "креативом" ФСБ РФ, которая "героически задержала неонацистов", якобы планировавших убийство "общественного деятеля" Владимира Соловьева по заказу СБУ", - написало ведомство.



В СБУ подчеркнули при этом, что Соловьев не является общественным деятелем, это обычный пропагандист, "российский аналог Геббельса - который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины".

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что украинские спецслужбы готовили убийство пропагандиста Владимира Соловьева.

14 марта Львовский суд заочно арестовал российского пропагандиста Соловьева.