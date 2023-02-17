Владимир Соловьев устроил в эфире истерику по поводу распространения информации о его среднем сыне Данииле — гламурной модели.

Соловьеву, пламенному борцу за расстрелы тех, кто не захотел воевать, упрекали, что на фронте нет ни 34-летнего режиссера Александра Соловьева (в 14-м уехал в Ирландию, учился в Лондоне), ни 21-летнего Даниила Соловьева (ученого в Лондоне, но, вероятно, турнули за аморалку, потому что заканчивал элитную Ломоносовскую школу за 1,5 млн р/год, где учится еще трое из младшего Соловьева помета, а после школы был скандал из-за его отношений с юной лядью с психическим расстройством, возможно с наркозависимостью).

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Но Соловьеву так просто не заткнешь хлебало: он громко визжит, что его сын "модельной внешности талантливый музыкант и режиссер — глубоко благочестивый парень". Естественно, это оправдывает все. Кто же это допустит — чтобы набожная модель, да и отправилась на украинский утилизатор?

Господствующее большинство российских медиа, распространивших скандальную информацию и фото (совершенно настоящие, даже близко не фейк), уже успели даже извиниться перед Соловьевом.

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Что интересно, господствующее большинство российских медиа, распространивших скандальную информацию и фото (совершенно настоящие, даже близко не фейк), уже успели даже извиниться перед Соловьевом. А то, что россияне проглотят и дальше будут искренне благодарить, что хоть иногда тушки их утилизированных выплодков привозят домой, — вообще без вариантов.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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