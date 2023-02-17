Соловьев истерит из-за гламурного сына
Он громко визжит, что его сын "модельной внешности талантливый музыкант и режиссер - глубоко благочестивый парень"
Владимир Соловьев устроил в эфире истерику по поводу распространения информации о его среднем сыне Данииле — гламурной модели.
Соловьеву, пламенному борцу за расстрелы тех, кто не захотел воевать, упрекали, что на фронте нет ни 34-летнего режиссера Александра Соловьева (в 14-м уехал в Ирландию, учился в Лондоне), ни 21-летнего Даниила Соловьева (ученого в Лондоне, но, вероятно, турнули за аморалку, потому что заканчивал элитную Ломоносовскую школу за 1,5 млн р/год, где учится еще трое из младшего Соловьева помета, а после школы был скандал из-за его отношений с юной лядью с психическим расстройством, возможно с наркозависимостью).
Читайте на "Цензор.НЕТ": В России растет только алкогольная индустрия
Но Соловьеву так просто не заткнешь хлебало: он громко визжит, что его сын "модельной внешности талантливый музыкант и режиссер — глубоко благочестивый парень". Естественно, это оправдывает все. Кто же это допустит — чтобы набожная модель, да и отправилась на украинский утилизатор?
Господствующее большинство российских медиа, распространивших скандальную информацию и фото (совершенно настоящие, даже близко не фейк), уже успели даже извиниться перед Соловьевом.
Читайте также: В России предлагают расстреливать командиров-неудачников
Что интересно, господствующее большинство российских медиа, распространивших скандальную информацию и фото (совершенно настоящие, даже близко не фейк), уже успели даже извиниться перед Соловьевом. А то, что россияне проглотят и дальше будут искренне благодарить, что хоть иногда тушки их утилизированных выплодков привозят домой, — вообще без вариантов.
Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное