Соловьев и российские пропагандистские телеграм-каналы набросились на украинскую волонтера Дану Ярову

Об этом написала сама Яровая в Фейсбуке.

Украинская волонтер и член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны отреагировала на сообщение пропагандиста: "Вставайте. Тут новую серию привезли. Такого еще в моей карьере не было. Когда обо мне пишет рупор российской пропаганды Соловьев, то это победа. Значит, я все делаю правильно", - написала Яровая.

Накануне ряд пророссийских телеграм-каналов и сайтов в Украине разместили идентичное сообщение, в котором говорилось, что Яровую назначают заместителем министра обороны Украины по тыловому обеспечению, и назвали это плохой идеей. На информационную атаку против известной волонтера отреагировали военные, волонтеры, общественные деятели, журналисты, которые начали выражать Яровой поддержку, отмечая, что бестолковая информационная атака - свидетельство эффективности Яровой в Минобороны.

"Дану знаю с 2014 года. И я тысячу раз видела, как близко она принимает к сердцу любую проблему, будь то помощь раненым, комплектация аптечек ВСУ и насколько эффективна ее помощь", - написала парамедик Юлия Паевская, легендарная "Тайра" .

"Соловьев очень переживает за то, чтобы украинское Минобороны имело сильный кадровый потенциал. Еще путин о Дане Яровой не высказывался", - заметил Николай Княжицкий.

"Мусорные атаки на Дану Яровую объясняются просто: много рук, которые наживались на войске, она пообрубала за последние полгода! Вывод питания на Прозорро сэкономил 4,5 миллиарда гривен для армии. Дана своей энергией и решимостью выбила эти деньги из карманов коррупционеров, которые чахнут за этими потоками. Как раньше, ребята, не будет" - отметил журналист Сергей Высоцкий.

Волонтер и сапер Леся Литвинова прокомментировала одно из сообщений: "Знаешь, я не вижу смысла выражать Дане поддержку. Потому что это как в анекдоте о теще и крокодиле. Сам напал - его проблемы)".

"Невероятное количество поддержки уважаемой Дане Яровой от украинцев, которых очень уважаю и поддерживаю. В ответ на очередную волну проплаченного хейта от тех, кого начали убирать от государственной кормушки", - написал Андрей Дворниченко.