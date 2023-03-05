Соловьев говорит, что попал под обстрел вблизи Угледара

Об этом он сообщил в воскресенье, 5 марта, в эфире телеканала "Россия – 1".

Соловьев заявил, что попал под артиллерийский обстрел во время посещения расположения 155-й бригады морской пехоты ВС РФ под Угледаром в Донецкой области.

По его словам, "украинская артиллерия открыла интенсивный огонь" по населенному пункту, где проходила его встреча с российскими военными.

"Но ничего, все обошлось", – подчеркнул Соловьев.

Читайте также: Россияне хотят захватить Угледар, чтобы разрушить логистические пути ВСУ, - заместитель городского головы Вербовский

При этом пропагандист подозревает, что информацию о перемещении его съемочной команды по территории оккупированного региона украинской стороне могли предварительно передать.

"Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях", - добавил он.