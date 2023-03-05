Соловьев говорит, что попал под обстрел вблизи Угледара
По словам российского пропагандиста Соловьева, спецслужбы РФ должны выяснить, кто передал ВСУ информацию о его передвижении по оккупированной территории Донецкой области
Об этом он сообщил в воскресенье, 5 марта, в эфире телеканала "Россия – 1".
Соловьев заявил, что попал под артиллерийский обстрел во время посещения расположения 155-й бригады морской пехоты ВС РФ под Угледаром в Донецкой области.
По его словам, "украинская артиллерия открыла интенсивный огонь" по населенному пункту, где проходила его встреча с российскими военными.
"Но ничего, все обошлось", – подчеркнул Соловьев.
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При этом пропагандист подозревает, что информацию о перемещении его съемочной команды по территории оккупированного региона украинской стороне могли предварительно передать.
"Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях", - добавил он.
- 5 марта в Генштабе сообщили о том, что после полученных сокрушительных потерь руководство и военнослужащие 155-й бригады морской пехоты ВС РФ отказываются снова идти в наступление на Угледарском направлении без какого-либо обеспечения и подготовки.
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