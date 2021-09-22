Соломия Чубай и ОО "Львовский Культурный Центр" реализуют проект "POETY. Диалог поколений"
"POETY. Диалог поколений" - музыкально-литературный проект, посвященный тому, чтобы о личностях украинских писателей-классиков Юрия Клена, Днипровой Чайки, Леси Украинки, Ивана Франко, Николая Винграновского, Павла Тычины и Григория Чубая заговорили по-новому
Проект состоит из 7 видеодискуссий образовательного характера и записи уникального музыкального альбома "POETY. Диалог поколений", а также концерта-презентации альбома 8 октября.
Участниками видеодискуссий стали выдающиеся поэты современности. При модерации литературоведов украинские поэты разных поколений обсуждают то, как они видят поэтов-классиков. Фигура Днипровой Чайки раскрывается в разговоре Елены Гусейновой и Анатолия Днестровского при модерации Богданы Неборак. Об Иване Франко, в его же доме, говорят Юрий Андрухович, Дарий Лажневский и Богдан Тихолоз. О Николае Винграновском и его влиянии на украинскую литературу рассуждают Юрий Издрык и Григорий Семенчук, модератор - Николай Рябчук.
8 октября поэзия зазвучит. Соломия Чубай и музыканты Игорь Гнидин - барабаны, Александр Главацкий - гитара, Андрей Кохан - бас-гитара, Том Луголооби - клавиши и симфонический оркестр INSO-Lviv в сопровождении видео-арта из фильмов с участием Ивана Миколайчука и Богдана Ступки от художника Алексея Хорошко. Концерт в 19:30 во Львове, в Ennio Event Square (ул. Джерельная, 22). Билеты уже доступны по регистрации .
Проект реализуется при поддержке Украинского Культурного Фонда.
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