"Солнце светит, но не греет": синоптик Наталья Диденко предупредила о морозах в Украине
В среду, 10 ноября, погода на Украине будет солнечной и холодной. Ночью ожидается мороз
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Завтра в Украине будет ночью звездно и морозно, днем – солнечно и холодно.
"Температура воздуха в Украине в ближайшую ночь напомнит, что у нас все же - несмотря на народные сетования на отсутствие то зимы, то весны, то осени, то лета - все же зима возможна", - подчеркнула она.
Столбики термометров из-за прорыва арктической воздушной массы жужжат до -3°C…-8°C.
Завтра днем мороза не будет, но будет холодно, +3°C…+8°C.
В южной части и в Закарпатье - на несколько градусов все же теплее.
В Киеве 10 ноября ожидается сухая погода, еще и солнечная.
Госпожа Диденко отметила, что приходит пора легендарного стереотипа - "солнце светит и не греет" - завтра днем максимально лишь +3°C…+5°C.
А в ближайшую ночь холодный воздух арктического происхождения дунет в столице морозом, где-то до -3°C…-6°C.
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