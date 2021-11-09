"Солнце светит, но не греет": синоптик Наталья Диденко предупредила о морозах в Украине

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Завтра в Украине будет ночью звездно и морозно, днем – солнечно и холодно.

"Температура воздуха в Украине в ближайшую ночь напомнит, что у нас все же - несмотря на народные сетования на отсутствие то зимы, то весны, то осени, то лета - все же зима возможна", - подчеркнула она.

Столбики термометров из-за прорыва арктической воздушной массы жужжат до -3°C…-8°C.





Завтра днем мороза не будет, но будет холодно, +3°C…+8°C.

В южной части и в Закарпатье - на несколько градусов все же теплее.

В Киеве 10 ноября ожидается сухая погода, еще и солнечная.

Госпожа Диденко отметила, что приходит пора легендарного стереотипа - "солнце светит и не греет" - завтра днем максимально лишь +3°C…+5°C.

А в ближайшую ночь холодный воздух арктического происхождения дунет в столице морозом, где-то до -3°C…-6°C.





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