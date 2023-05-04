Солнце на их фоне только песчинка: в NASA показали черные дыры
NASA опубликовало видео о черных дырах, где показывают сравнение самого тяжелого объекта Солнца с массивными черными дырами
Об этом информирует агентство аэронавтики и космических полетов .
NASA демонстрирует гиганты, находящиеся в центрах большинства крупных галактик, в том числе нашего Млечного Пути, и имеют массу от 100 тыс. до десятков миллиардов раз больше массы нашего Солнца.
"Анимация показывает 10 сверхмассивных черных дыр, занимающих центральное место в своих галактиках, включая Млечный Путь и M87, в масштабе по размерам их теней. Начиная с Солнца, камера постепенно удаляется, чтобы сравнить все большие черные дыры с разными структурами нашей Солнечной системы" , – говорится в подписи.
Сообщается, что любой свет, попадающий за горизонт черной дыры, есть точка невозврата и остается там навсегда. А любой свет, проходящий рядом с ним, перенаправляется интенсивной гравитацией черной дыры. Это создает так называемую тень, которая примерно вдвое больше реального горизонта событий черной дыры.
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