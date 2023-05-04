Солнце на их фоне только песчинка: в NASA показали черные дыры

Об этом информирует агентство аэронавтики и космических полетов .

NASA демонстрирует гиганты, находящиеся в центрах большинства крупных галактик, в том числе нашего Млечного Пути, и имеют массу от 100 тыс. до десятков миллиардов раз больше массы нашего Солнца.

"Анимация показывает 10 сверхмассивных черных дыр, занимающих центральное место в своих галактиках, включая Млечный Путь и M87, в масштабе по размерам их теней. Начиная с Солнца, камера постепенно удаляется, чтобы сравнить все большие черные дыры с разными структурами нашей Солнечной системы" , – говорится в подписи.

Сообщается, что любой свет, попадающий за горизонт черной дыры, есть точка невозврата и остается там навсегда. А любой свет, проходящий рядом с ним, перенаправляется интенсивной гравитацией черной дыры. Это создает так называемую тень, которая примерно вдвое больше реального горизонта событий черной дыры.

Первой на видео есть 1601+3113 – карликовая галактика с черной дырой массой 100 тыс. солнц. Материя настолько сжата, что даже "тень" черной дыры меньше нашего Солнца. Черная дыра в центре нашей галактики Sagittarius A имеет массу 4,3 миллиона Солнц по данным долгосрочного отслеживания звезд на орбите вокруг нее. Ее тень имеет диаметр примерно половины орбиты Меркурия в нашей Солнечной системе. Также показаны две огромные черные дыры в галактике NGC 7727, расположенные на расстоянии около 1600 световых лет друг от друга. Одна из них имеет массу 6 млн солнечных масс, а другая – более 150 млн. Астрономы считают, что они объединятся в течение следующих 250 млн лет. На большем масштабе анимации находится черная дыра M87 с обновленной массой 5,4 млрд. солнц. Ее тень настолько велика, что даже лучу света, движущегося со скоростью 1 млрд км в час, требуется около двух с половиной дней для пересечения. Фильм заканчивается одной из немногих отдаленных и массивных черных дыр TON 618. Этот гигант содержит более 60 миллиардов солнечных масс и может похвастаться настолько большой тенью, что лучу света нужны недели, чтобы пройти через нее.