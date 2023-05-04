Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Наука Солнце на их фоне только песчинка: в NASA показали черные дыры

Солнце на их фоне только песчинка: в NASA показали черные дыры

4 мая, 2023 четверг
11:42
Наука

NASA опубликовало видео о черных дырах, где показывают сравнение самого тяжелого объекта Солнца с массивными черными дырами

Об этом информирует агентство аэронавтики и космических полетов .

NASA демонстрирует гиганты, находящиеся в центрах большинства крупных галактик, в том числе нашего Млечного Пути, и имеют массу от 100 тыс. до десятков миллиардов раз больше массы нашего Солнца.

"Анимация показывает 10 сверхмассивных черных дыр, занимающих центральное место в своих галактиках, включая Млечный Путь и M87, в масштабе по размерам их теней. Начиная с Солнца, камера постепенно удаляется, чтобы сравнить все большие черные дыры с разными структурами нашей Солнечной системы" , – говорится в подписи.

Сообщается, что любой свет, попадающий за горизонт черной дыры, есть точка невозврата и остается там навсегда. А любой свет, проходящий рядом с ним, перенаправляется интенсивной гравитацией черной дыры. Это создает так называемую тень, которая примерно вдвое больше реального горизонта событий черной дыры.

Первой на видео есть 1601+3113 – карликовая галактика с черной дырой массой 100 тыс. солнц. Материя настолько сжата, что даже "тень" черной дыры меньше нашего Солнца.

Черная дыра в центре нашей галактики Sagittarius A имеет массу 4,3 миллиона Солнц по данным долгосрочного отслеживания звезд на орбите вокруг нее. Ее тень имеет диаметр примерно половины орбиты Меркурия в нашей Солнечной системе.

Также показаны две огромные черные дыры в галактике NGC 7727, расположенные на расстоянии около 1600 световых лет друг от друга. Одна из них имеет массу 6 млн солнечных масс, а другая – более 150 млн. Астрономы считают, что они объединятся в течение следующих 250 млн лет.

На большем масштабе анимации находится черная дыра M87 с обновленной массой 5,4 млрд. солнц. Ее тень настолько велика, что даже лучу света, движущегося со скоростью 1 млрд км в час, требуется около двух с половиной дней для пересечения.

Фильм заканчивается одной из немногих отдаленных и массивных черных дыр TON 618. Этот гигант содержит более 60 миллиардов солнечных масс и может похвастаться настолько большой тенью, что лучу света нужны недели, чтобы пройти через нее.

  • 1 февраля два астронавта NASA в прямом эфире вышли в открытый космос . Это было вторично в 2023 году.
  • В 2023 году Саудовская Аравия впервые в истории отправит женщину-астронавта в космическую миссию.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что американское правительство провело ряд разговоров с владельцем SpaceX Илоном Маском по использованию спутникового интернета Starlink в Украине.
  • 27 февраля космонавты из США, России и Объединенных Арабских Эмиратов улетели на Международную космическую станцию. Новый экипаж доставит ракета Falcon 9
  • 2 марта компания SpaceX Илона Маска запустила экипаж из четырех астронавтов в Международную космическую станцию.
  • В ночь на 15 марта грузовой корабль Cargo Dragon отправился в Международную космическую станцию.
Мир
Технологии
США
Читайте также:
Кремль москва
3 мая, 2023 среда
Кремль раздал пропагандистам методики об освещении предстоящего контрнаступления ВСУ, - ISW
москва, кремль
3 мая, 2023 среда
РФ обвинила Украину в ударе по Кремлю, Зеленский ответил
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
1 мая, 2023 понедельник
Сегодня над Киевщиной была сбита экспериментальная ракета Х-101, - Згурец
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.39
    Покупка 37.39
    Продажа 37.95
  • EUR
    Покупка 40.98
    Продажа 41.84
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
4 мая
12:41
Из Авдеевки в ближайшее время будет эвакуировано все гражданское население, - Телятицкий
12:32
Эксклюзив
Олег Синютка
"Это обобщенное имя всех поддерживающих и совершающих преступления в Украине": Синютка относительно признания идеологии РФ "рашизмом"
12:28
Зеленский в Гааге: Мы хотим видеть здесь другого Владимира
12:12
Анонс
Марафон "Из пламени родились"
12:09
гривна доллар
В Украине улучшилась ситуация на валютном рынке: в НБУ назвали причину
12:06
Оккупанты угрожают лишать родительских прав украинцев, чьи дети не оформят паспорта РФ
12:04
Синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких регионах будет теплее всего 5 мая
12:03
OPINION
О двояком восприятии американцами перспектив украинского контрнаступления
11:54
Виктор Дедов
"За преданность профессии": жене погибшего оператора из Мариуполя Виктора Дедова вручили отличие
11:53
Эксклюзив
Взрыв дрона над Кремлем мог совершить Пригожин для свержения влиятельных лиц в окружении Путина, - полковник контрразведки в запасе Притула
11:51
Бывший гендиректор Роскосмоса Рогозин грозится остановить контрнаступление ВСУ тактическим ядерным оружием
11:49
Во временно оккупированной части Запорожья отменили парад на 9 Мая
11:26
Передал кареты скорой помощи: в Киев прибыл мэр Брюсселя
11:22
В Украину пытались ввезти грузовиком разобранный на части самолет
11:22
сирена
В Киевской области снова будут тестировать систему оповещения: когда может быть громко
11:16
На Чернобыльской и Ровенской АЭС состоялись ротации представителей МАГАТЭ
11:14
Оккупанты ударили по теплоэлектростанции в Донецкой области и обесточили две шахты в Торецке
10:55
Глава МИД Франции назвала инцидент с беспилотником над Кремлем странным и загадочным
10:37
Эксклюзив
Оппонент Эрдогана на выборах президента Турции у Киличдароглу имеет шанс выиграть с преимуществом в 5%, - исследователь Ближнего Востока Данилов
10:33
Паводок в Киеве: уровень воды продолжает расти, зафиксировано поднятие еще на 9 см
10:32
В Северодонецке оккупанты взламывают и грабят квартиры под видом ремонтов
10:30
СБУ арестовала активы на 10,5 млрд грн подсанкционного олигарха Новинского
10:24
Подобрали неудачную дату: лидер одной из партий в Нидерландах не придет на выступление Зеленского в парламенте
10:23
Инфографика
Курс валют в Украине: какие цены на доллар и евро 4 мая
10:16
В Ростовской области заявили о новой атаке беспилотника, начался пожар
10:07
Ночью авиация РФ дважды ударила по Сумщине и Черниговщине, погибла женщина
10:05
OPINION
Телемарафон является одной из форм цензуры
10:01
Обновлено
Число погибших в результате российской атаки на Херсон и область 3 мая возросло до 23
09:59
Российские склады с топливом уязвимы для атак беспилотников, - британская разведка
09:52
В России обвинили ВСУ в ударе по селу Брянской области: есть пострадавший, нарушено энергоснабжение
09:50
Обновлено
Зеленский прибыл в Нидерланды, - СМИ
09:30
В марте РФ в 1,5 раза увеличила экспорт нефти в Китай
09:27
Обновлено
Атака РФ по Украине 4 мая: ВСУ уничтожили 18 из 24 "шахедов", в Одессе БПЛА атаковали общежития
08:59
"Гвардія наступу": Укрпошта объявила о выпуске новой марки 9 мая
08:43
РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море, залп может достигать 32 "калибров"
08:43
Обновлено
война против РФ ВСУ
Россияне наступали в районе Белогоровки, чтобы найти слабые места в обороне ВСУ. Самые ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку продолжаются
08:28
Инфографика
За последние сутки Россия потеряла в Украине 650 военных, 18 БПЛА и 5 танков
08:27
Враг атаковал Никополь артиллерией и дронами: есть пострадавший, повреждены 11 домов, предприятие, газопровод и линия электропередачи
08:16
F-16
Тайвань заявил об отложении поставок 66 усовершенствованных F-16 из США и попытке минимизировать убытки
08:08
OPINION
Путин, беспилотники над Москвой и искусственный интеллект
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV