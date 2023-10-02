Солнце, дождь и заморозки: какой будет погода в Украине в начале октября
Во вторник, 3 октября, синоптик прогнозирует в Украине сухую и преимущественно солнечную погоду
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
Завтра в Украине будет преобладать сухая и даже солнечная погода благодаря антициклону Sonja.
Фото: Наталья Диденко
Завтра будет достаточно тепло, без осадков. В течение дня +17...+23 °С. Правда, ночью гораздо свежее, +6...+11 °С. Температура ночью на крайнем западе страны и на побережье морей +8...+13 °С, а днем +17...+22 °С.
В столице 3 октября будет сухо, переменная облачность. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем около +20 °С.
Какой будет погода в Украине в среду, четверг и пятницу
4 октября в западных, северных и центральных областях прогнозируется небольшой дождь. В среду ночью в восточных областях +4...+9 °С тепла, днем в южной части и центральных областях +21...+26 °С.
Ветер юго-западный и западный, 5-12 м/с, а в западных, днем и северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.
5 октября в Украине, кроме запада и севера, местами небольшие осадки. Температура ночью +8...+14 °С, днем +17...+23 °С.
6 октября ночью в северной части, днем в Украине, кроме юго-западных областей, небольшой дождь; температура ночью +6...+12 °С, на побережье морей до +15 °С, днем +13...+19 °С, в южной части +18...+23 °С.
Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности 3-5 октября в Украине, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей.
Фото: Украинский гидрометеорологический центр
Прогноз на ближайшие выходные и далее...
6, 7 и 8 октября ожидаются очередные атмосферные фронты, поэтому дождей станет больше, кроме южной части.
По предварительным прогнозам, в ночь на 9 октября есть вероятность заморозков в северных, восточных и большинстве центральных областях.
Какая погода ожидается в Киеве
В столице 4 октября ожидается небольшой дождь. В четверг – без осадков. А вот в пятницу могут быть осадки и станет прохладнее.
В субботу и воскресенье сезон напомнит о себе типичной осенней погодой - в Киеве будет сыро, периодически будут идти дожди, похолодает до +9...+13 °С и будет порывистый ветер.
В ночь на следующий понедельник в Киеве также есть вероятность заморозка. А вот с 10 октября к нам придет еще одна волна очень теплой погоды.
- Киев пережил самый теплый и один из самых сухих сентябрь за последние 142 года. Средняя температура воздуха за месяц была почти на 4 °С выше обычной нормы.
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