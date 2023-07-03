Солнечно и жарко, кроме одного региона: синоптик Наталья Диденко о погоде на 4 июля
Во вторник, 4 июля, в Украине прогнозируют преимущественно сухую, солнечную и жаркую погоду, в то же время в западных областях ожидаются грозы
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
В ближайшую ночь в большинстве областей Украины будет наблюдаться малооблачное или ясное небо.
Запад
Днем набегут тучи на западную часть и принесут грозовые дожди. При грозах возможны шквалистые усиления ветра и ливня.
Температура воздуха 4 июля на западе ожидается +24...+28°C.
Север, юг, восток
На остальной территории Украины завтра преимущественно сухая солнечная погода.
В северных и большинстве центральных областей ожидается +25...+30 °C, на юге и востоке будет самое жаркое, +27...+33 °C.
Киев
В Киеве ближайшая ночь будет лунной, а днем будет жара.
Сегодня в столице солнечный, сухой и жаркий день около +30 °C.
- На этой неделе начнется с настоящей жары на юге и востоке Украины - там будет местами царить температура +30...+35 °C. Несколько свежее будет в западной части - +24...+28 °C. На севере и центре предполагается +26...+31 °C. Отмечается, что ослабление жары на севере придет 7-8 июля.
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