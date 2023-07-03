Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

В ближайшую ночь в большинстве областей Украины будет наблюдаться малооблачное или ясное небо.

Запад

Днем набегут тучи на западную часть и принесут грозовые дожди. При грозах возможны шквалистые усиления ветра и ливня.

Температура воздуха 4 июля на западе ожидается +24...+28°C.

Север, юг, восток

На остальной территории Украины завтра преимущественно сухая солнечная погода.

В северных и большинстве центральных областей ожидается +25...+30 °C, на юге и востоке будет самое жаркое, +27...+33 °C.

Киев

В Киеве ближайшая ночь будет лунной, а днем будет жара.

Сегодня в столице солнечный, сухой и жаркий день около +30 °C.