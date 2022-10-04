Об этом в телеграмме написала синоптик Наталья Диденко .

Завтра, 5 октября, в Украине существенных осадков не ожидается, только на Харьковщине и Сумщине покапают остатки атмосферного фронта.

В дальнейшем повсюду в Украине будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха повысится и будет составлять в ближайшие дни +14 - +21 градус.

В среду свежее будет на северо-востоке - Черниговской, Сумской и Харьковской, +9 - +12 градусов.



В Киеве с завтрашнего дня дожди прекратятся и температура поднимется. Сухая погода продлится в столице до следующей среды.

Температура воздуха в Киеве 5 октября ожидается +12 - +14 градусов. В дальнейшем потеплеет до +15 – +19.

Наталья Диденко подчеркнула, что впереди идет бабье лето.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb