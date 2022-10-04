Солнечно и по-осеннему тепло: синоптик Наталья Диденко о погоде 5 октября
В Украину надвигается антициклон Timeo. На смену дождям ожидается теплая, солнечная погода с повышением температуры воздуха и утренними туманами
Об этом в телеграмме написала синоптик Наталья Диденко .
Завтра, 5 октября, в Украине существенных осадков не ожидается, только на Харьковщине и Сумщине покапают остатки атмосферного фронта.
В дальнейшем повсюду в Украине будет преобладать сухая погода.
Температура воздуха повысится и будет составлять в ближайшие дни +14 - +21 градус.
В среду свежее будет на северо-востоке - Черниговской, Сумской и Харьковской, +9 - +12 градусов.
В Киеве с завтрашнего дня дожди прекратятся и температура поднимется. Сухая погода продлится в столице до следующей среды.
Температура воздуха в Киеве 5 октября ожидается +12 - +14 градусов. В дальнейшем потеплеет до +15 – +19.
Наталья Диденко подчеркнула, что впереди идет бабье лето.
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