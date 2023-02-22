Об этом информирует Наталья Диденко .

Две ближайшие ночи будут самыми холодными в Украине.

Температура воздуха в ночные часы будет опускаться на востоке Украины до -10...-15 градусов, в большинстве областей -4...-11 градусов, на западе и юге до -1...-5 градусов.

Завтра днем в Украине ожидается сухая, часто солнечная погода, лишь на юге Крыма возможны небольшие осадки.

Сильного ветра не будет.

В течение дня температура воздуха будет составлять на западе Украины +2...+8 градусов, на востоке -4...-8 градусов, на остальной территории от 3 мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве в четверг будет сухо, в основном солнечно и холодно.

Ночью -5...-7, днем -1...-3 градуса.

Следующая ночь в столице также ожидается морозной.

С 25 февраля потеплеет, возможно, даже до +8...+10 градусов.

Начало марта обещает в Украине умеренную, не низкую, температуру воздуха с периодическими осадками и временами порывистым ветром.