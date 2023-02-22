Солнечно, без осадков и сильного ветра: прогноз погоды в Украине на 23 февраля от Наталки Диденко
23 февраля синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Украине сухую, солнечную погоду, без осадков и сильного ветра
Об этом информирует Наталья Диденко .
Две ближайшие ночи будут самыми холодными в Украине.
Температура воздуха в ночные часы будет опускаться на востоке Украины до -10...-15 градусов, в большинстве областей -4...-11 градусов, на западе и юге до -1...-5 градусов.
Завтра днем в Украине ожидается сухая, часто солнечная погода, лишь на юге Крыма возможны небольшие осадки.
Сильного ветра не будет.
В течение дня температура воздуха будет составлять на западе Украины +2...+8 градусов, на востоке -4...-8 градусов, на остальной территории от 3 мороза до 2 градусов тепла.
В Киеве в четверг будет сухо, в основном солнечно и холодно.
Ночью -5...-7, днем -1...-3 градуса.
Следующая ночь в столице также ожидается морозной.
С 25 февраля потеплеет, возможно, даже до +8...+10 градусов.
Начало марта обещает в Украине умеренную, не низкую, температуру воздуха с периодическими осадками и временами порывистым ветром.
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