Солнечная погода с сильными порывами ветра: прогноз на 22 сентября от Натальи Диденко
В пятницу, 22 сентября, по всей территории Украины прогнозируют преимущественно солнечную погоду, также возможен сильный ветер
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
22 сентября в Украине продлится преимущественно солнечная погода, без осадков.
Переменная погода ожидается на западе
Лишь в Закарпатье, Прикарпатье и Буковине днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. А в Карпатах ночью и утром местами туман.
Температура ночью в Закарпатье до +18 °C, а днем +23...+25 °C.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Тепло и облачно – на остальных территориях
На севере, юге, востоке и в центре осадков не прогнозируется.
Ночью температура воздуха будет достигать +10...+15 °C, на побережье морей до +18 °C. А в течение пятницы ожидается +23...+27 °C.
Юго-восточный ветер может достигать завтра сильных порывов.
Облачно будет в столице
В Киеве 22 сентября переменная облачность, осадков не будет.
Температура воздуха в течение дня поднимется до +25...+27°C, а ночью опустится к ночи +10...+15°C.
Юго-восточный ветер ожидается умеренным, временами сильным, 5-10 м/с.
Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности 22-24 сентября.
- Также синоптик рассказывала после небольших дождей в ближайшие дни в Украине еще продлится бабье лето: до конца недели по всей территории ожидается сухая, солнечная и теплая погода.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.67 Покупка 37.67Продажа 38.44
- EUR Покупка 40.43Продажа 41.35
- Актуальное
- Важное