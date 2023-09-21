Солнечная погода с сильными порывами ветра: прогноз на 22 сентября от Натальи Диденко

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

22 сентября в Украине продлится преимущественно солнечная погода, без осадков.

Переменная погода ожидается на западе

Лишь в Закарпатье, Прикарпатье и Буковине днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. А в Карпатах ночью и утром местами туман.

Температура ночью в Закарпатье до +18 °C, а днем +23...+25 °C.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Тепло и облачно – на остальных территориях

На севере, юге, востоке и в центре осадков не прогнозируется.

Ночью температура воздуха будет достигать +10...+15 °C, на побережье морей до +18 °C. А в течение пятницы ожидается +23...+27 °C.

Юго-восточный ветер может достигать завтра сильных порывов.

Облачно будет в столице

В Киеве 22 сентября переменная облачность, осадков не будет.

Температура воздуха в течение дня поднимется до +25...+27°C, а ночью опустится к ночи +10...+15°C.

Юго-восточный ветер ожидается умеренным, временами сильным, 5-10 м/с.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности 22-24 сентября.