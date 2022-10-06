Солнечная погода и утренние туманы: синоптик Наталья Диденко о погоде 7 октября
Антициклон пришел, поэтому 7 октября в Украине ожидается солнечная погода и утренние туманы, средняя температура воздуха по регионам +15...+18 градусов
Об этом сообщила в телеграмме синоптик Наталья Диденко.
7 октября по всей Украине солнечная погода, синее небо, белые облака и утренние туманы. Максимальная температура воздуха завтра будет +15...+20 градусов. Ночью и утром будет холодно, +5...+10 градусов.
В Киеве в пятницу ожидается отличная элегантная солнечная погода с температурой воздуха +16...+18 градусов.
В воскресенье, 9 октября, в Украине пройдут небольшие дожди.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.18
Покупка 40.18Продажа 41.05
-
EUR
Покупка 39.08Продажа 40.24
- Актуальное
- Важное