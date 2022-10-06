Об этом сообщила в телеграмме синоптик Наталья Диденко.

7 октября по всей Украине солнечная погода, синее небо, белые облака и утренние туманы. Максимальная температура воздуха завтра будет +15...+20 градусов. Ночью и утром будет холодно, +5...+10 градусов.

В Киеве в пятницу ожидается отличная элегантная солнечная погода с температурой воздуха +16...+18 градусов.

В воскресенье, 9 октября, в Украине пройдут небольшие дожди.