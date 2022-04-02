Солистка украинской группы Go_A исполнит песню Леннона перед футбольным матчем "Ювентус" – "Интер" в Италии
3 апреля в Турине вокалистка группы Go_A Катерина Павленко споет песню Джона Леннона Imagine перед игрой 31 тура Серии A между "Ювентусом и "Интером"
Об этом сообщает официальный сайт Серии A.
По словам президента итальянской лиги Лоренцо Казини, Катерина Павленко выступит перед матчем вместе с итальянской певицей Гаей.
"Я выбрал песню Imagine за универсальный текст. Это гимн надежды. Мы надеемся, этот призыв к миру дойдет до каждого в мире и напомнит о фундаментальных принципах спорта. Хочу поблагодарить Гайю и Катерину за принятое приглашение и энтузиазм. Катерина прибудет прямо из Украины, и надеюсь, что она сможет остаться в Италии на какое-то время", - сказал Казини.
Матч "Ювентус" – "Интер" состоится 3 апреля и начнется в 21:45 по киевскому времени.
- 30 марта в британском Бирмингеме во время концерта в поддержку Украины музыканты собрали $16 млн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.36Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное