Солистка украинской группы Go_A исполнит песню Леннона перед футбольным матчем "Ювентус" – "Интер" в Италии

Об этом сообщает официальный сайт Серии A.

По словам президента итальянской лиги Лоренцо Казини, Катерина Павленко выступит перед матчем вместе с итальянской певицей Гаей.

"Я выбрал песню Imagine за универсальный текст. Это гимн надежды. Мы надеемся, этот призыв к миру дойдет до каждого в мире и напомнит о фундаментальных принципах спорта. Хочу поблагодарить Гайю и Катерину за принятое приглашение и энтузиазм. Катерина прибудет прямо из Украины, и надеюсь, что она сможет остаться в Италии на какое-то время", - сказал Казини.

Матч "Ювентус" – "Интер" состоится 3 апреля и начнется в 21:45 по киевскому времени.

30 марта в британском Бирмингеме во время концерта в поддержку Украины музыканты собрали $16 млн.

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