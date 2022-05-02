Солистка группы Go_A Екатерина Павленко стала спикером конкурса "Евровидение-2022" от Украины

Об этом сообщает Суспильное.



По предварительным данным, в этом году спикером Евровидения от Украины стала солистка группы Go_A Екатерина Павленко.

"Мне очень приятно стать частью нынешнего Евровидения. Помню нашу радость, когда объявили первые 12 баллов. Приятно осознавать, что у меня есть возможность сделать кого-то еще более счастливым", - заявила Екатерина.



Как известно, она будет объявлять баллы, которые поставит национальное жюри во время голосования в Украине.

Напомним, что песня "SHUM" украинской группы Go_A, с которой они участвовали в Евровидении в прошлом году, попала в тройку лучших за всю историю песенного конкурса

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