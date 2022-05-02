Солистка группы Go_A Екатерина Павленко стала спикером конкурса "Евровидение-2022" от Украины
Солистка группы Go_A Екатерина Павленко стала представителем конкурса "Евровидение-2022" от Украины. В этом году она будет объявлять выставленные национальным жюри баллы
Об этом сообщает Суспильное.
По предварительным данным, в этом году спикером Евровидения от Украины стала солистка группы Go_A Екатерина Павленко.
"Мне очень приятно стать частью нынешнего Евровидения. Помню нашу радость, когда объявили первые 12 баллов. Приятно осознавать, что у меня есть возможность сделать кого-то еще более счастливым", - заявила Екатерина.
Как известно, она будет объявлять баллы, которые поставит национальное жюри во время голосования в Украине.
- Напомним, что песня "SHUM" украинской группы Go_A, с которой они участвовали в Евровидении в прошлом году, попала в тройку лучших за всю историю песенного конкурса
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