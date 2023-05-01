Солист U2 Боно нарисовал портрет Зеленского для обложки журнала The Atlantic
Солист ирландской рок-группы U2 Боно нарисовал портрет президента Украины Владимира Зеленского для июньской обложки журнала The Atlantic
Об этом говорится в twitter издания.
"Июньскую обложку разработал и нарисовал Боно, который рассказал Джефри Голдбергу (редактору – прим. ред), что иногда перерабатывает и переосмысливает обложки Atlantic на своем iPad", – говорится в сообщении.
Сам редактор Голдберг отметил, что певец "обеспокоен вопросами свободы и достоинства".
- 8 мая музыканты легендарной ирландской группы U2 Бон и Эдж дали импровизированный концерт на столичной станции метро "Хрещатик".
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