Солист U2 Боно нарисовал портрет Зеленского для обложки журнала The Atlantic

Об этом говорится в twitter издания.

"Июньскую обложку разработал и нарисовал Боно, который рассказал Джефри Голдбергу (редактору – прим. ред), что иногда перерабатывает и переосмысливает обложки Atlantic на своем iPad", – говорится в сообщении.

Сам редактор Голдберг отметил, что певец "обеспокоен вопросами свободы и достоинства".